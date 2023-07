Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Michael Imperioli, l’acteur le plus connu pour son travail sur Les Sopranos, a écrit qu’il avait décidé « d’interdire aux fanatiques et aux homophobes » de regarder son travail après que la Cour suprême a statué la semaine dernière en faveur d’une femme du Colorado qui a refusé de créer des sites Web pour célébrer les couples de même sexe en raison d’objections religieuses.

« J’ai décidé d’interdire aux fanatiques et aux homophobes de regarder Les Sopranos, Le Lotus Blanc, Les Affranchis ou tout film ou émission de télévision dans lequel j’ai été », a écrit Imperioli dans un post sur son compte Instagram. « Merci à la Cour suprême de m’avoir permis de discriminer et d’exclure ceux avec qui je ne suis pas d’accord et auxquels je suis opposé. ETATS-UNIS ! ETATS-UNIS! »

Imperioli a publié une capture d’écran d’un titre d’actualité sur la décision de la Cour suprême avec le texte.

La décision à laquelle Imperioli s’oppose représente un coup dur porté aux droits LGBT + par un tribunal conservateur que certains craignent d’envisager d’annuler la décision historique de 2015 qui a légalisé le mariage homosexuel dans tout le pays.

Par un vote de 6 contre 3, la Cour s’est prononcée en faveur de Lori Smith, une conceptrice de sites Web qui a fait valoir que la loi sur les logements publics de l’État du Colorado violait ses droits au titre du premier amendement parce qu’elle lui interdisait de discriminer les couples de même sexe. Mme Smith ne voulait pas concevoir de sites Web de mariage pour les couples de même sexe en raison d’objections religieuses au mariage homosexuel.

Le vote s’est effondré selon des lignes idéologiques, les six conservateurs votant majoritaires et les trois libéraux dissidents. Le juge Neil Gorsuch a rédigé l’opinion majoritaire, qui a été décriée par de nombreuses organisations de défense des droits civiques. La décision a été rendue juste avant que la Cour n’annonce sa décision d’annuler le programme d’annulation des prêts étudiants du président Joe Biden.

Imperioli, qui a joué Christopher Moltisanti sur Les Sopranos et a récemment joué le rôle de Dominic Di Grasso dans la série à succès HBO Le Lotus Blanca longtemps été un ardent défenseur des causes et des candidats progressistes et libéraux et a utilisé ses plateformes de médias sociaux pour diffuser ses opinions politiques.

Dans des commentaires sur son message, Imperioli a écrit que « la haine et l’ignorance ne sont pas un point de vue légitime » et que « l’Amérique devient de plus en plus stupide ».

Un certain nombre d’observateurs remercié Imperioli pour avoir exprimé son soutien à la communauté LGBT + à un moment où la Cour et les législatures des États des États du pays ont limité protections civiles et droits des personnes LGBT+.

Son Soprano la co-vedette Steven Van Zandt a également exprimé son soutien aux candidats démocrates et aux causes de gauche. Le partenaire d’Imperioli dans l’émission, cependant, Drea de Matteo, a exprimé très différent opinions politiques récemment.