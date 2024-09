La star des Sopranos critique « l’intégrité » des bailleurs de fonds de la célébrité Harris

Sopranos actrice Drea de Matteo a déclaré qu’elle remettait en question « l’intégrité » des célébrités apportant leur soutien au vice-président Kamala Harris.

Lors d’une apparition sur Fox Business cette semaine, de Matteo a frappé des célébrités comme Georges Clooney pour avoir pris le parti de l’ancien président Dick Cheney dans la course à la présidentielle. De Matteo était un fervent partisan de Robert F. Kennedy Jr. alors qu’il menait encore sa campagne, avant de soutenir l’ancien président Donald Trump.

De Matteo s’est décrite comme « super libérale ».

« Je suis toujours une super libérale donc j’ai l’impression qu’il est temps pour nous tous de nous rassembler mais beaucoup de gens à gauche ont peur », a déclaré l’actrice.

De Matteo est surtout connue pour son rôle d’Adriana dans la série HBO. Les Soprano. Elle est également apparue dans des émissions comme Sons of Anarchy et Joey. Elle s’est pour l’essentiel éloignée du métier d’actrice depuis le lancement d’un OnlyFans et d’un ligne de vêtements.

Elle a accusé Clooney et d’autres d’avoir « approuvé » la guerre avec leur soutien à Harris.

« George Clooney, Meryl Streep, toutes ces grandes célébrités qui soutiennent la guerre et soutiennent Dick Cheney. Je ne comprends pas l’inversion et comment les gens ont basculé et comment les gens ont basculé à moins qu’ils ne soient sous la menace, pour ainsi dire », a déclaré De Matteo.

Elle a ensuite déclaré qu’Hollywood n’avait « aucun sens » dans les élections actuelles et a qualifié l’état actuel de l’art de « stagnant » par rapport à une époque remplie d’art plus contestataire.

« Je pense qu’Hollywood n’a aucun sens dans tout ça. Je pense que le rêve américain est en suspens », a déclaré de Matteo. «J’ai l’impression qu’Hollywood est mort. L’industrie musicale est morte. Il n’y a aucun mouvement culturel ou artistique qui s’exprime.

Elle a déclaré qu’elle remettait en question « l’intégrité » des célébrités soutenant Harris alors qu’elles ne sont peut-être pas entièrement pour sa politique, mais qu’elles sont contre Trump.

« Je trouve intéressant de voir ces célébrités approuver une situation qui est l’antithèse de ce qu’elles représentaient autrefois en tant que célébrités et liberté de tout », a-t-elle déclaré. « Discours, art, intégrité. Je remets en question leur intégrité en ce moment.

De Matteo avait précédemment déclaré à Fox qu’il y avait « beaucoup d’électeurs discrets de Trump » à Hollywood qui avaient peur de s’exprimer.

