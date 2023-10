La star des Phillies, Bryce Harper, veut participer aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028

Bryce Harper veut se lancer aux Jeux olympiques.

Le cogneur des Phillies de Philadelphie a déclaré que ce serait un rêve de jouer pour l’équipe américaine lorsque le baseball reviendra pour les Jeux de Los Angeles en 2028. Harper, qui a eu 31 ans lundi, est depuis longtemps partisan d’une pause dans la Ligue majeure de baseball au cours de la saison pour permettre aux ligues majeures de participer aux Jeux olympiques.

Harper a déclaré que sa femme lui avait envoyé un message de joyeux anniversaire accompagné de nouvelles sur le retour du baseball.

« Vous parlez de développer le jeu, et c’est ainsi que vous le développez au plus haut sommet », a déclaré Harper. « Vous laissez les gars qui jouent dans la ligue prendre cette pause comme dans la LNH et voir ce qui se passe. Je pense que ce serait vraiment cool. Je pense que ce serait très amusant. Je ne sais pas s’ils le feront. je n’y arriverai jamais, mais j’adorerais mettre les États-Unis sur ma poitrine et les représenter au plus haut niveau. »

Le baseball est devenu un sport olympique officiel en 1992 et était initialement ouvert uniquement aux joueurs amateurs. Les pros ont ensuite été autorisés, mais la MLB n’a pas laissé participer les grands ligueurs actifs. Les Jeux olympiques ont abandonné le baseball après les Jeux de 2008, bien qu’il ait été ramené pour les Jeux de Tokyo en 2020, dans un Japon fou de baseball. Le baseball et le softball ont été exclus de la liste de Paris 2024.

Harper, deux fois MVP de la NL, frappait .368 avec trois circuits pour les Phillies en séries éliminatoires. Harper a parlé avant le premier match de la série de championnat de la Ligue nationale contre l’Arizona.

Harper a signé un contrat de 330 millions de dollars sur 13 ans avec les Phillies avant la saison 2019. Il aurait 10 ans de contrat et 35 ans s’il avait la chance de jouer pour l’équipe américaine à Los Angeles.

« Je serai vieux à ce moment-là, donc je ne sais pas s’ils voudront que je sois dans l’équipe, mais c’est toujours un rêve », a déclaré Harper. « Je veux dire, je pense que c’est le rêve de tout le monde de participer aux Jeux olympiques. »

Harper avait espéré jouer pour l’équipe américaine lors de l’entraînement de printemps lors de la Classique mondiale de baseball, mais se remettait d’une opération au coude pendant l’intersaison. Le WBC est géré par la MLB et a lieu pendant l’entraînement de printemps, ce qui signifie que les joueurs n’ont pas besoin de manquer les matchs de la saison régulière pour y participer.

La LNH avait l’habitude de suspendre sa saison régulière pour permettre aux joueurs de patiner lors des Jeux d’hiver, mais cela s’est terminé pour les Jeux de Pyeongchang 2018.

Le cricket, le flag-football, le softball, la crosse et le squash ont également été confirmés lundi par le Comité international olympique comme étant organisés aux Jeux de Los Angeles.

La liste des sports a franchi un dernier obstacle à la composition complète de l’organisme olympique lors d’une réunion à Mumbai, en Inde, après avoir été proposée par les responsables de Los Angeles il y a une semaine. La liste a été recommandée vendredi par la commission exécutive du CIO.

Le manager des Phillies, Rob Thomson, a grandi à Corunna, en Ontario, faisait partie de l’équipe canadienne qui a participé aux Jeux olympiques d’été de 1984 à Los Angeles, lorsque le baseball était un sport de démonstration.

« Je pense que cela devrait être aux Jeux olympiques », a-t-il déclaré. « Mon expérience était que je viens d’une ville de 2 000 habitants et que je n’avais jamais joué devant plus de 500 personnes de ma vie. Notre premier match était contre le Venezuela au Dodger Stadium, et il y avait 45 000 personnes dans le stade, et je Je ne me souviens même pas de la première manche, pour vous dire la vérité. J’étais aussi nerveux que possible.

Reportage de l’Associated Press.