La star des One Direction, Liam Payne, décède après une chute d’un balcon

Liam Payne, l’ancienne star des One Direction, est décédé à l’âge de 31 ans en Argentine après une chute du troisième étage d’un hôtel de Buenos Aires, a annoncé la police.

Dans un communiqué, la police a déclaré avoir découvert le corps de Payne après qu’une équipe d’urgence ait répondu à un appel d’urgence dans le quartier chic de Palerme.

Payne était devenu célèbre dans le monde entier au sein du groupe très apprécié créé dans l’émission télévisée X Factor en 2010, aux côtés de Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan et Zayn Malik.

Plus tôt ce mois-ci, Payne avait assisté au concert en Argentine de son ancien membre du groupe One Direction, Niall Horan.

Selon la police de Buenos Aires, les agents présents sur les lieux répondaient initialement à des informations » faisant état d’un homme agressif qui aurait pu être sous l’effet de drogues et d’alcool « .

Lorsqu’ils sont arrivés à l’hôtel, les responsables ont été informés qu’un bruit fort avait été entendu dans une cour intérieure. Peu de temps après, ils y ont découvert le corps. Une enquête policière a été ouverte.

Le directeur des services médicaux d’urgence, Alberto Crescenti, a déclaré aux médias locaux que Payne avait subi des « blessures graves » et qu’une autopsie serait pratiquée.

M. Crescenti a refusé de répondre aux questions sur les circonstances de la chute de Payne du balcon.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a confirmé qu’il était en contact avec les autorités argentines « au sujet des journalistes faisant état de la mort d’un Britannique ». Aucun autre détail n’a été donné.

Payne a semblé publier sur Snapchat quelques heures seulement avant l’incident, disant : « C’est une belle journée ici en Argentine. »

Dès que la nouvelle de sa mort a été annoncée, les fans ont commencé à se rassembler devant l’hôtel de Buenos Aires où le décès a eu lieu, ce qui a incité la police à boucler l’entrée. Certains ont allumé des bougies en sa mémoire.

« J’étais dans mon salon et ma sœur m’a dit que Liam était mort », a déclaré une jeune fan nommée Violeta Antier à l’agence de presse Reuters. « Nous ne pouvions pas y croire. Nous sommes venus ici directement pour confirmer que c’était vrai. »

Mme Antier a déclaré avoir vu Payne au concert de Niall Horan il y a à peine deux semaines.

Une autre femme a pleuré en expliquant pourquoi elle était venue à l’hôtel, déclarant à Reuters en espagnol : « C’est la seule façon pour moi de lui dire au revoir ».

Des fans rassemblés devant l’hôtel de Buenos Aires où Liam Payne a été retrouvé mort [Reuters]

Les hommages affluent également en ligne.

Max George, du boysband The Wanted, a déclaré avoir rencontré Payne alors qu’il participait à The X Factor avec One Direction, et a décrit sa mort comme « absolument dévastatrice ».

« Ces dernières années, j’ai eu le plaisir de le connaître personnellement et j’ai passé de précieux moments avec lui », a-t-il déclaré sur Instagram.

George a déclaré que Payne avait été « merveilleux » en termes de soutien lorsque son camarade de groupe Tom Parker est tombé malade d’une tumeur au cerveau.

Lorsque Parker est décédé en 2022 à l’âge de 33 ans, Payne a assisté aux funérailles.

Le chanteur Olly Murs, qui était sur The X Factor un an avant One Direction, a déclaré qu’il était « à court de mots ».

« Liam partageait les mêmes passions que moi, les mêmes rêves, donc voir sa vie se terminer si jeune, c’est dur. Je suis vraiment vidé et dévasté pour sa famille et bien sûr pour son fils Bear qui perd un père », a-t-il écrit sur Instagram.

Sur Instagram, le présentateur Dermot O’Leary a déclaré qu’il se souvenait avec tendresse de Payne.

« Je me souviens de lui à l’âge de 14 ans, arrivant à une audition pour X Factor et nous époustouflant en chantant Sinatra », a-t-il écrit à côté d’une photo du duo.

« Il a toujours été une joie, il avait du temps pour tout le monde, il était poli, reconnaissant et toujours humble. »

« Envoi d’amour et de condoléances à sa famille [and] mes proches », a écrit la mondaine Paris Hilton sur X, anciennement Twitter. « RIP mon ami. »

Payne, né à Wolverhampton au Royaume-Uni, a d’abord tenté de devenir célèbre lorsqu’il a auditionné pour l’émission de talents ITV The X Factor en 2008 – mais le juge Simon Cowell lui a dit de « revenir dans deux ans ».

Il l’a fait, impressionnant davantage les juges en 2010, et a été réuni avec quatre autres espoirs solo au stade du camp d’entraînement et One Direction est né.

Le groupe avait quatre albums numéro un au Royaume-Uni et quatre singles numéro un ainsi que des charts à travers le monde, avant d’annoncer qu’ils feraient une pause en 2015.

En 2017, le premier single solo de Payne, Strip That Down, qui a atteint la troisième place du classement officiel britannique, et sa collaboration avec Rita Ora sur la chanson For You – de la bande originale de Fifty Shades Freed – ont également atteint le top 10.

Il a commencé une relation avec la star de Girls Aloud, Cheryl Tweedy, en 2016 et ils ont eu un fils, Bear, l’année suivante. Le couple s’est séparé en 2018.

Plus tôt cette semaine, Maya Henry, une autre ancienne partenaire, a déclaré aux médias par l’intermédiaire de ses avocats qu’elle avait émis une lettre de cessation et d’abstention contre le chanteur.

Elle avait posté sur les réseaux sociaux l’accusant de l’avoir contactée à plusieurs reprises. Payne n’a pas répondu aux accusations.