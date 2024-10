La star des NY Giants révèle le secret de sa domination

EAST RUTHERFORD – Les critiques de films qui suivent une victoire dans la NFL sont généralement des séances remplies d’éloges et de reconnaissance internes, non sans quelques critiques constructives en cours de route.

Pour Dexter Lawrence, il y a un tout autre objectif. Il est certainement fier d’être un joueur d’élite sur lequel Géants de New York peut compter. Cependant, on trouve plus de sens et de satisfaction dans cette réalité :

Lorsque les adversaires des Giants allumeront la vidéo et commenceront leur préparation, Lawrence veut qu’ils ressentent avec appréhension le défi d’essayer d’arrêter ce qui s’en vient. Ce n’est pas qu’il n’apprécie pas ce que les Giants pensent de son jeu.

Sa principale motivation est de s’assurer que les joueurs chargés de le bloquer sachent à quoi ils font face.

« Je ne veux décevoir personne », a déclaré Lawrence à NorthJersey.com. « Si vous attendez de moi la domination, c’est ce que vous obtiendrez. Mon travail consiste à leur donner ce qu’ils veulent. »

Lawrence tient cette promesse en se plaçant dans la conversation du joueur défensif de l’année de la NFL, et pas seulement en raison de sa production statistique, qui est largement suffisante. Il a six sacs, ce qui est plus que le joueur défensif de l’année en titre Myles Garrett (4) et le double du nombre de Chiefs All-Pro Chris Jones (3).

Cependant, juger l’impact du Lawrence de 6 pieds 4 pouces et 340 livres uniquement par les chiffres est un exercice insensé.

Allumez la cassette et vous verrez que sa quête pour être considéré comme le meilleur joueur à son poste dans la NFL est indéniable. Il est le meilleur joueur défensif que les Giants aient eu depuis Michael Strahan, et ce n’est pas pour manquer de respect à Jason Pierre-Paul, Osi Umenyiora et Justin Tuck.

Lawrence est bien conscient que la perception de lui en tant que footballeur a changé au cours des deux dernières années. Pourtant, il n’est pas satisfait, et avec tous les regards dans les vestiaires tournés vers lui, la volonté d’être le meilleur est plus grande que jamais alors que les Giants se préparent à accueillir Joe Burrow et les Bengals de Cincinnati au MetLife Stadium dimanche soir.

« Sur le terrain, il s’agit de ne pas perdre un instant pour s’améliorer », a déclaré Lawrence à NorthJersey.com. « Dans ce vestiaire, ce n’est pas perdre un instant avec les gars, couper, rire. Dans la salle de cinéma, ce n’est pas perdre un instant à regarder quelque chose où on peut apprendre et grandir. Dans la vie, ce n’est pas perdre un instant avec les les gens qui vous tiennent le plus à cœur. Et je pense que c’est là que j’ai toujours été. C’est pourquoi je ne vois pas vraiment où j’en suis. [into the future] ou derrière moi et ce qui s’est déjà passé. »

« Parce que je suis toujours dans l’instant présent. C’est à la fois un bon et un mauvais trait, mais c’est ainsi que je vis ma vie. »

Construire un CV pour la prochaine équipe

La recrue non repêchée Casey Rogers, son coéquipier des Giants, s’émerveille de ce qu’il considère comme le secret du succès de Lawrence. Ils étaient partenaires d’exercice au sein du groupe de ligne défensive cet été, et il y avait un niveau d’attente que Lawrence exigeait de Rogers sur le terrain d’entraînement – pas verbalement, remarquez, mais avec sa présence.

Désormais, avec Rogers dans l’équipe d’entraînement, Lawrence donne le ton dans la façon dont il attaque ces séances de cinéma : il veut envoyer un message à chaque fois qu’il passe entre les lignes.

« Dex construit son CV chaque semaine pour la prochaine équipe que nous jouerons », a déclaré Rogers à NorthJersey.com. « Il sait que s’il a un jeu dominant, la prochaine équipe verra tout ce qu’il fait, et c’est une question de guerre mentale. Ils verront à quel point il a été dominant contre les Seahawks, j’espère que cela les fera changer le façon dont ils jouent ou les rend un peu timides en essayant de l’arrêter. C’est une norme qu’il fixe – être physiquement dominant sur tout le terrain – et cela fait que les gens le craignent comme une force avec laquelle il faut compter.

La question s’est posée cette intersaison, maintenant que le futur membre du Temple de la renommée au premier tour, Aaron Donald, a pris sa retraite : était-il temps d’appeler Lawrence le meilleur joueur de ligne défensive intérieure de la NFL ? Il a maintenant porté cela à un autre niveau, et cela vaut la peine de débattre du nombre de joueurs défensifs.

Pour Lawrence, faire ce qu’il a fait en s’alignant au nez, la plupart du temps directement contre le centre adverse, cela s’apparente à certains égards à un arrière menant la ligue au sol.

À son honneur, il a progressé de haut en bas sur la ligne, menant un front des Giants qui comprend le rusher Brian Burns et une défense qui compte les 22 meilleurs sacs de la ligue en cinq matchs.

Ne vous laissez pas tromper par le sourire ou le surnom de « Sexy Dexy » : Lawrence est un très mauvais homme sur le terrain de football.

Et ne vous y trompez pas : cela se produit dans des circonstances normales.

Mettez-le en colère, comme l’a fait Pro Football Focus en insinuant que le centre recrue des Cowboys Cooper Beebe a dominé Lawrence lors de leur rencontre de football du jeudi soir sans mentionner que l’étoile des Giants a été doublée et triplée toute la nuit, et bien, les Seahawks l’ont payé.

« Quand il voit rouge, personne ne l’arrête », a déclaré Rogers.

Comparer Lawrence et Donald au même âge

En plus de ses six sacs – déjà deux de plus que l’an dernier – Lawrence compte 16 plaqués (10 solos), quatre plaqués pour perte et 10 coups sûrs du quart-arrière. Comparons cela à Donald, le meilleur joueur de ligne défensive de sa génération, au même moment de leur carrière.

Au cours de cinq matchs de la saison 2017, Donald – alors âgé de 26 ans – a réussi deux sacs, 14 plaqués (10 solos), cinq plaqués pour perte et 10 coups sûrs du quart-arrière. Il a terminé l’année avec 11 sacs et 91 pressions de quart-arrière en route pour remporter son premier des trois prix de joueur défensif de l’année dans la NFL.

Jusqu’où Lawrence peut-il aller dans son début de saison ? Il ne regarde pas au-delà de dimanche soir contre les Bengals.

« Il s’agit avant tout d’être présent et de garder les yeux là où ils doivent être, de ne pas perdre un instant à s’améliorer ou à grandir », a déclaré Lawrence. « Parce que si vous vous concentrez sur autre chose que maintenant, vous risquez d’être déçu. J’ai quelque chose à prouver chaque semaine. Mon travail est de dominer. Il y a beaucoup de choses dans mon jeu que vous n’avez pas encore vues. »

Il fit une pause avant d’ajouter avec un sourire : « Mais ils le feront. »