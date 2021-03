« Je reçois des menaces et des messages dégoûtants TOUS LES JOURS, mais jamais dans mes rêves les plus fous je n’ai pensé que (Kevin Durant) en ferait partie », a tweeté Rapaport en postant des captures de son échange avec Durant. ‘Le [snake emoji] lui-même me menace maintenant, élève ma femme et veut se battre. C’est censé être la chérie de l’Amérique, n’est-ce pas?

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy