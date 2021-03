La star des Moonshiners, Lance Waldroup, est décédée à l’âge de 30 ans après avoir «  récupéré de sa dépendance  »

Lance Waldroup, qui a joué dans les premières saisons de la série télé-réalité Moonshiners de Discovery, est décédée à l’âge de 30 ans.

Le décès de la star de télé-réalité a laissé sa famille «dévastée» selon une campagne GoFundMe, qui a été créée au nom de sa famille pour un fonds commémoratif.

Il a été rapporté que Lance est décédé à son domicile de Robbinsville, en Caroline du Nord, le 25 février.

Aucune cause de décès n’a encore été donnée.

Dans une déclaration sur la page GoFundMe, il disait: « La famille Waldroup est dévastée par le décès de Lance. C’était inattendu. »

Moonshiners a suivi Lance et son père alors qu'il apprenait à distiller divers spiritueux, de l'absinthe au whisky, ainsi que le moonshine lui-même.







(Image: Découverte)



Lance a joué dans six saisons de l’émission de téléréalité, avec Discovery le décrivant comme un « distillateur aventureux » dans une déclaration après son décès.

La déclaration du réseau disait: « Nous sommes attristés d’apprendre la perte de Lance Waldroup.

« Il nous manquera beaucoup. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille en cette période difficile. »

Sur la page Facebook de l'émission, Discovery a ajouté que Lance «cherchait toujours à porter ses savoureuses recettes de« brillance à de nouveaux sommets ».





La famille de Lance a déjà connu une tragédie alors que sa sœur Lindsey et son frère Lamar sont tous deux décédés après avoir lutté contre la fibrose kystique.

Joey Bailey, qui organise la page GoFundMe, la mort du frère de Lance l’a laissé avec «la culpabilité extrême du survivant» »et il« s’est finalement tourné vers la drogue ».

Joey a écrit: « Il était un toxicomane pour plusieurs années et a ensuite décidé de changer sa vie. Il est allé en cure de désintoxication et était devenu un toxicomane rétabli. »







(Image: Discovery Channel)



Lance aurait quitté l’émission de téléréalité après que sa mère Lynn ait reçu un diagnostic de sclérose en plaques, afin qu’il puisse prendre soin d’elle.

Joey a poursuivi: « Il ne voulait pas la quitter et attendait sur ses pieds et ses mains. Lance avait une âme si aimable et était toujours là pour les autres dans le besoin. »

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.