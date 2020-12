Vous vous demandez où la sensation des médias sociaux Ranu Mondal a été tous ces jours? Eh bien, il semble que le chanteur de Ranaghatm, au Bengale occidental, ait été occupé. Et son dernier projet est un concert en ligne avec le populaire chanteur bengali Rupankar Bagchi.

Mondal est devenue une star de la nuit avec son interprétation d’une chanson de Lata Mangeshkar à la station de Ranaghat au Bengale l’année dernière. La vie n’est plus la même pour Ranu après la gloire.

Et maintenant, le chanteur reviendra au public, cette fois sur une plateforme numérique avec le chanteur Rupankar Bagchi. Le duo est sur scène ensemble pour un concert numérique. Le concert a été enregistré jeudi au Ganghar Studio à Narendrapur. Atindra Chakraborty, qui a identifié Ranu pour la première fois sur les réseaux sociaux, a déclaré: « Ranu Di a chanté des chansons d’Asha Ji et de Lata Ji lors du concert. Le spectacle sera bientôt disponible ».

Mais ce n’est pas tout =. La «sensation de chant» de Ranaghat collabore également avec Dheeraj Mishra. Mandal chantera dans les prochains films de Dheeraj Mishra «Sitamagar» et «Sarojini».

le chanteur Rupanksar a posté sur Facebook le concert.

Une image du concert a également été partagée sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques jours, une vidéo de Mandal est devenue virale sur les réseaux sociaux, où Ranu a parlé à ses fans de ses nouveaux projets. Elle a également demandé à ses fans de continuer à lui montrer leur amour et de la soutenir dans tous ses futurs projets. La chanteuse s’envolera bientôt pour Mumbai avec son mentor Atindra.

En novembre 2019, la chanteuse avait enregistré trois chansons avec le compositeur bollywoodien Himesh Reshammiya, mais personne n’a beaucoup entendu parler d’elle récemment.

Pendant le COVID-19[feminine lockdown, Ranu est apparu dans une vidéo YouTube pour aider les pauvres. Atindra Chakraborty, qui a d’abord identifié Ranu sur les réseaux sociaux, a déclaré qu’un certain nombre de personnes dans le besoin avaient été emmenées au domicile de Ranu. En plus de l’argent de l’aide, Ranu a acheté un certain nombre de choses essentielles, notamment du riz et des légumineuses.