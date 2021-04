Les influenceurs des médias sociaux ne négligent aucun effort pour divertir les internautes. Il existe plusieurs vidéos qui feront de votre journée. Cependant, ce clip de deux influenceurs indiens, actuellement aux États-Unis, vous fera sûrement passer au ROFL. Niharika NM et Ruhee Dosani se sont rencontrés pour secouer une jambe sur le numéro à succès de Shilpa Shetty «Main Aai Hoon UP Bihar Lootne». Dans le clip, on peut voir le duo enfiler des costumes gonflables de lutteur de sumo tandis que leurs expressions hilarantes et leurs pas de danse ont laissé tout le monde dans le fossé. Ruhee a partagé le clip avec une légende hilarante alors qu’elle appelait sa « meilleure amie plus grande que tout le monde ». Elle a également demandé aux internautes de remixer cela avec leur meilleur ami et de ne pas oublier de les taguer.

La vidéo partagée par Ruhee sur Instagram a pris d’assaut Internet. La vidéo a recueilli plus de 3,9 millions de vues et des tonnes de commentaires sur Instagram depuis sa publication. Un utilisateur a écrit: « C’est vraiment insensé » tandis qu’un autre utilisateur les a appelés légendes. Beaucoup ont laissé tomber des émojis à cœur rouge et des émojis rieurs sur le message. Le compositeur de musique des médias sociaux Yashraj Mukhate a également commenté le message en écrivant «Quelle énergie».

Un post partagé par Ruhee Dosani (@ruheedosani)

Niharika et Ruhee continuent souvent de publier des clips hilarants et divertissants sur leur compte de médias sociaux. Alors que Niharika est connue pour sa vidéo Instagram hilarante et racontable, Ruhee divertit ses abonnés avec des vidéos de danse amusantes avec ses amis et sa famille. Ruhee compte 7,83000 abonnés sur Instagram tandis que Niharika est suivi par 1,6 million de personnes.

Auparavant, elle a partagé un clip drôle d’elle-même avec ses amis où ils peuvent être vus présentant des mouvements amusants au rythme de Vaathi Coming. Le clip a été aimé plus de 3,4 millions de fois, y compris la diva de la danse indienne Shakti Mohan. les internautes ont inondé la section des commentaires de leurs réactions. L’actrice de Bollywood Mrunal Thakur, vue à Batla House, a également commenté le message. Elle a écrit: «J’en ai fini avec mon exercice d’épaule».

mots-clés: influenceurs des médias sociaux, chanson Up Bihar de Shilpa Shetty, Instagram, vidéo hilarante

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici