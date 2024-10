La star des Leafs, Tavares, aperçue en train de vanter le pouvoir d’une amulette « magique »

Si jamais vous vous retrouvez comme l’une des stars des Maple Leafs de Toronto, vous pourrez approuver toutes sortes de produits tout au long de votre séjour au sein de l’équipe.

Il n’est pas rare de voir des acteurs et leurs marques attachés à toutes sortes de produits et services dans la région du Grand Toronto : concessionnaires automobiles, compagnies d’assurance, restaurants, etc.

Et bien que les produits de santé et de bien-être soient une autre catégorie qui a longtemps été approuvée par les athlètes, l’attaquant des Leafs John Tavares a fait sourciller plus d’un lorsqu’une de ses recommandations est devenue virale cette semaine.

Tout a commencé quand Washington Post L’écrivain Will Sommer a partagé une vidéo sur X de l’acteur et comédien anglais Russell Brand, qui a été aperçu en train d’approuver une « amulette magique » d’Aires Tech. Selon Brand, l’amulette aurait le pouvoir de protéger ses porteurs des signaux « corruptibles et corrupteurs » tels que ceux émis par les téléphones et les routeurs WiFi.

Russell Brand, refait en influenceur chrétien de droite, vend désormais une « amulette magique » qui vous protège des signaux WiFi et d’autres « énergies maléfiques ». Seulement 239,99 $ par amulette. pic.twitter.com/zcJg5tgOrV – Will Sommer (@willsommer) 15 octobre 2024

Un autre utilisateur, avec le pseudo @BacklogReviewer, a lancé un long fil de discussion secondaire expliquant ce qu’il avait appris sur l’amulette et ses propriétés annoncées. Dans l’un de ses articles, il a partagé un témoignage sur ses prétendus pouvoirs de guérison des blessures, tel qu’approuvé par Tavares lui-même.

L’amulette peut également guérir les blessures, a déclaré le capitaine des Maple Leafs de Toronto. pic.twitter.com/5qNdyTfUVz – Evan (@BacklogReviewer) 15 octobre 2024

Les fans de hockey, comme on pouvait s’y attendre, n’étaient pas vraiment calmes face à cette révélation. Voici quelques-unes des réactions :

L’amulette qui vous fait perdre au premier tour des playoffs chaque année https://t.co/BFST6Be7s8 – budlightlyman (@budlightlyman) 16 octobre 2024

si vous m’aviez dit que quelqu’un dans la LNH possède une amulette anti-wifi, je m’attendais à ce que ce soit Jacob Chychrun. je n’aurais jamais deviné que c’était John Tavares – Hayley (@NICOHISCHlERS) 16 octobre 2024

le problème avec leur fabrication est que vous pouvez y consacrer toute la réflexion du monde, mais vous n’allez tout simplement pas imaginer « John Tavares a une amulette magique qui guérit les blessures ». https://t.co/DBBEXCpGDn -Katie (@itsmitchmarney) 16 octobre 2024

Quelqu’un d’autre a-t-il remarqué une légère amélioration dans le jeu de John Tavares depuis qu’il a commencé à manier un poignard qui vous permet de rembobiner le temps jusqu’à 10 secondes lorsque vous appuyez sur un bijou dans sa poignée — Justin Morissette 👊🏻 (@JustinMoris) 16 octobre 2024

peut-être qu’il n’a pas réagi parce qu’il savait que l’amulette le protégerait pic.twitter.com/LWxS7yIoQP — bobbi :)) (@mo_gardiner) 16 octobre 2024

aujourd’hui, j’ai appris que John Tavares avait approuvé la version adulte de ce document. pic.twitter.com/QdktgeON7b -Emma (@pearbea1) 15 octobre 2024

Quand ton ancien capitaine approuve la merde d’amulette de cristal pic.twitter.com/wjH3KKsW2q – le regretté Hannibal Liz (@thedeparted_rat) 15 octobre 2024

est-ce que ça peut guérir les blessures que cette équipe me cause https://t.co/e6oFM0bwEW -kenny (@ken___64) 15 octobre 2024

imaginez être le médecin de ce type, travaillant sans relâche pour le garder en bonne santé, puis il dit « je ne remercierai jamais assez cette amulette magique pour tout ce qu’elle a fait pour moi !!! » https://t.co/B7XwFPlqol – Jimmy John (@pkmerch) 15 octobre 2024

je n’ai même pas de mème pour ça. pour la première fois, les Maple Leafs de Toronto m’ont laissé sans voix. https://t.co/oxWy4D8pVF -Ava (@avatarrant) 15 octobre 2024

Pirates en 1624 🤝 Maple Leafs de Toronto en 2024

l’amulette maléfique corrompt mon capitaine https://t.co/KXw5AVG7A2 – Scoobert Doobert (@brockbowser) 15 octobre 2024

Bien que Tavares entretienne ce partenariat depuis un certain temps, il ne semblait pas avoir beaucoup de portée lors de son lancement.

Tout a changé grâce au fil de discussion X, et oui, l’approbation est bien réelle.

« En tant qu’athlète professionnel, l’une de mes principales priorités est de rester en bonne santé et de récupérer rapidement en cas de blessure », Tavares a déclaré dans un communiqué plus tôt cette année. « Après avoir découvert la technologie Aires il y a quatre ans, j’ai constaté d’énormes avantages pour ma guérison et ma santé globale. Je suis honoré de rejoindre l’équipe d’Aires et ravi de partager plus largement mes expériences avec les produits.

Le communiqué (et son témoignage sur le site Web de l’entreprise) le désignent comme le capitaine des Leafs, ce qui n’est plus exact après qu’Auston Matthews a repris le rôle cet été, mais c’était la vérité lorsque Tavares a signé l’accord avec Aires Tech.

L’attaquant des Raptors de Toronto RJ Barrett est également répertorié comme porte-parole de l’entreprise, tandis que Canada Basketball a un partenariat avec eux.

Le produit le moins cher du site semble coûter 124 $ CA, bien que divers produits puissent vous rapporter plus de 500 $, avec une portée annoncée de plus de « 100 000 clients satisfaits ».

« Les produits de protection EMF d’Aires sont conçus pour être pratiques. Placez-les simplement à proximité de n’importe quelle source de rayonnement et ils commenceront à fonctionner », peut-on lire sur une note sur le site, soi-disant pour tenter d’expliquer les pouvoirs magiques de l’amulette.

Curieusement, Tavares a déjà raté un match cette saison pour cause de maladie, ce qui signifie que l’amulette n’a peut-être pas exactement un taux de réussite de 100 % pour garder ses porteurs en bonne santé.

Que Tavares ait réellement contacté l’entreprise ou qu’il croie vraiment en ses technologies est une question qui reste sans réponse, mais qui suscitera certainement notre curiosité.