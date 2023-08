La star des Las Vegas Aces, A’ja Wilson, égale le record de la WNBA avec 53 points

A’ja Wilson a marqué 53 points pour égaliser un record de la WNBA pour le plus de points dans un match et les Aces de Las Vegas ont battu les Atlanta Dream en désavantage numérique 112-100 mardi soir.

Wilson est devenu seulement le troisième joueur de l’histoire de la ligue à marquer plus de 50 points dans un match, rejoignant Liz Cambage (53) et Riquna Williams (51). Wilson a été victime d’une faute à 51,3 secondes de la fin du quatrième quart-temps et a effectué les deux lancers francs pour atteindre la marque.

Wilson a terminé 16 sur 23 sur le terrain et 20 sur 21 sur la ligne des lancers francs.

Kelsey Plum a ajouté 20 points et Chelsea Grey a failli réaliser un triple-double avec 16 points, neuf rebonds et 12 passes décisives pour Las Vegas (29-4). Les As ont atteint plus de 100 points pour la neuvième fois cette saison.

Las Vegas menait 56-55 à la mi-temps – avec un buteur de 20 points dans chaque équipe. Wilson a récolté 22 points et le gardien d’Atlanta Rhyne Howard en a marqué 21.

Les Aces ont réussi 20 sur 21 depuis la ligne des lancers francs et le Dream a réussi les 17 tentatives dans la mi-temps. Les équipes ont terminé avec un total de 69 tentatives de lancers francs.

Howard a marqué 27 points et Haley Jones en a ajouté 23 pour Atlanta (16-17). Danielle Robinson a récolté 17 points, dont 11 sur la ligne des lancers francs. Allisha Gray , avec une moyenne de 17,5 points par match, un sommet d’équipe, n’a pas joué en raison d’une blessure à la cheville.

Reportage de l’Associated Press.