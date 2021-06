La star des Lakers de Los Angeles, Alex Caruso, arrêtée au Texas alors que des flics trouvent « un broyeur de marijuana et d’herbes dans son sac »

La star des LA Lakers, Alex Caruso, a été arrêtée dans un aéroport après que des flics l’auraient trouvé avec de la marijuana et un broyeur d’herbes.

Le sportif, 27 ans, a tenté de monter à bord d’un vol à l’aéroport d’Easterwood à College Station, au Texas, vers 14 heures, heure locale, mardi.

La star des LA Lakers, Alex Caruso, a été arrêtée mardi après que des flics l’auraient trouvé avec de la marijuana et un broyeur d’herbes Crédit : bureau du shérif du comté de Brazos

Le basketteur a tenté de monter à bord d’un vol à l’aéroport d’Easterwood mardi vers 14 heures. Crédit : Getty

Il a été arrêté par des flics pour possession de marijuana (moins de deux onces) et possession d’attirail de drogue.

Des agents de la Transportation and Security Administration auraient trouvé le broyeur et des résidus de mauvaises herbes dans le sac du sportif et ont donc contacté la police, rapporte KBTX.

Le sportif a été libéré sous caution d’un montant total de 4200 $, selon les rapports.

L’aéroport d’Easterwood se trouve sur le site de l’université Texas A&M.

Caruso a été libéré sur des obligations totalisant 4200 $, selon les rapports Crédit : Getty

Caruso a remporté un championnat NBA avec les LA Lakers en 2020 Crédit : Getty

Caruso a joué au basketball universitaire pour Texas A&M Aggies et a marqué en moyenne huit points en 137 matchs.

Il a terminé en tant que leader de tous les temps de l’école pour les passes décisives avec 649.

Le basketteur, ancien d’Oklahoma City Thunder, a signé avec les Lakers en 2017.

Caruso a signé un contrat de deux ans d’une valeur d’environ 5,5 millions de dollars en 2019 et a remporté son premier championnat NBA un an plus tard lorsque les Lakers ont battu leurs rivaux Miami Heat en six matchs.

Lors de sa dernière saison, il a récolté en moyenne six points et trois passes décisives avec les Lakers alors qu’il a disputé 58 apparitions.

Il est actuellement agent libre sans restriction et jouait avec Texas A&M.

