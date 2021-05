La star des Houston Texans, Deshaun Watson, a-t-elle ignoré les avertissements concernant son habitude?

La NFL n’a jamais enquêté sur un cas comme celui de Deshaun Watson.

Les enquêtes menées par d’autres joueurs de la NFL n’ont généralement impliqué qu’un petit nombre d’incidents au maximum. En revanche, 22 femmes ont poursuivi Watson, l’accusant d’inconduite sexuelle lors de séances de massage dans quatre États.

Cela donne à la ligue 22 cas à considérer avec le quart-arrière des Texans de Houston, qui pourrait être suspendu sur la base des conclusions, qu’il soit accusé ou non d’un crime après une enquête distincte de la police de Houston.

«Il suffit d’un seul cas pour justifier la discipline», a déclaré Jodi Balsam, ancien avocat de la NFL pour les opérations et le contentieux, maintenant professeur agrégé à la Brooklyn Law School. «Donc, même s’ils ne peuvent parvenir à aucune détermination après 20 cas, mais dans un cas, il s’agit d’un épisode clair d’une forme d’agression sexuelle ou de harcèlement sexuel, cela leur suffit pour imposer des mesures disciplinaires. Ils n’ont pas à résoudre chaque différend factuel dans chaque cas pour justifier la discipline. »

Alors, quels cas sont les plus problématiques pour lui?

Deux des 22 poursuites semblent plus graves que les autres parce qu’elles l’accusent d’agression sexuelle.

Un autre cas se distingue par son timing.

Ce dernier s’est produit le 5 mars, selon un procès intenté par un massothérapeute en Géorgie. Cela pourrait donner à Watson l’air vraiment mauvais ou vraiment innocent, selon le point de vue, ce qui soulève un autre problème concernant l’ampleur de l’enquête de la ligue: même si une affaire n’est pas accablante en elle-même, n’importe laquelle pourrait fournir des indices qui s’ajoutent à la pile de preuves. pour ou contre sa culpabilité.

Dans l’affaire du 5 mars, la rencontre du massothérapeute est l’incident allégué le plus récent décrit dans les 22 poursuites intentées contre Watson, la plupart des autres l’accusant d’inconduite en 2020, des allégations que Watson a démenties.

C’est aussi le seul qui est survenu à une période sensible dans la chronologie des affaires. C’était 11 jours avant que la première femme ne rende publique une action en justice le 16 mars, mais quelques semaines à peine après que Watson a été mis en demeure qu’il ne devrait pas avoir l’habitude de faire des massages avec des inconnus sur les réseaux sociaux.

« Extrêmement imprudent »

Watson a effectivement été averti par sa propre agence sportive, Athletes First, après qu’un autre thérapeute au Texas, Ashley Solis, ait tenté en février de résoudre sa propre plainte pour faute professionnelle contre Watson en privé par le biais d’avocats à l’amiable.

Avant cela, à la mi-janvier, une autre femme s’est entretenue avec le directeur du marketing de Watson chez Athletes First et a demandé un règlement pour garder le silence sur sa propre rencontre avec Watson, selon le directeur du marketing, Bryan Burney.

Ces tentatives ont échoué et Watson a ensuite contacté le thérapeute en Géorgie pour un massage à 55 dollars à prix réduit sur Instagram au début du mois de mars, selon son procès. L’avocat de Watson a reconnu dans un dossier judiciaire que Watson a contactéla femme de cette façon pour «l’embaucher pour un massage».

Cela peut signifier l’une des deux choses, selon les avocats de chaque côté:

Soit la star de la NFL a ignoré un avertissement concernant son comportement pour poursuivre un modèle d’inconduite sexuelle, selon l’avocat des plaignants Tony Buzbee, qui représente les 22 femmes. Ou laUn thérapeute en Géorgie ment sur ce qui s’est passé pour obtenir de l’argent de sa part, tout comme les 21 autres femmes, selon l’avocat de Watson, Rusty Hardin. Les femmes demandent des dommages-intérêts compensatoires dans leurs poursuites.

« Pour qu’il reprenne ce modèle de comportement après que le litige était en cours, après un avertissement de son propre réseau de soutien … ce modèle de comportement est au minimum imprudent », a déclaré Balsam à USA TODAY Sports, faisant référence au modèle de Watson de contacter des étrangers sur les réseaux sociaux. pour les massages. « Cela indique peut-être aussi une sorte de comportement addictif ou compulsif ici. »

Les avocats de Watson ont déclaré que Watson avait contacté les massothérapeutes de cette manière pour diverses raisons: parce que c’est là qu’ils ont fait de la publicité – sur Instagram – et en raison de son emploi du temps chargé et des modifications apportées pendant la pandémie COVID-19. Watson, 25 ans, s’était rendu dans sa Géorgie natale fin février pour promouvoir des événements caritatifs, selon ses comptes sur les réseaux sociaux. Dans un post Instagram daté du 7 mars, il a publié une vidéo à ce sujet, remerciant ceux qui ont aidé.

«Au minimum, la conduite de Watson semble extrêmement imprudente en contactant le massothérapeute… après avoir été averti qu’un autre thérapeute se plaignait de sa conduite lors d’un massage précédent», a déclaré Kenneth Williams, professeur au South Texas College of Law Houston. . «Cela pourrait nuire à sa défense, mais il pourrait également l’utiliser pour affirmer qu’il ne pensait pas n’avoir rien fait de mal ou d’inapproprié avec Solis.

(USA TODAY Sports identifie Solis parce qu’elle a publiquement abordé les allégations. Sinon, USA TODAY Sports ne nomme pas d’individus qui allèguent des crimes sexuels sans leur permission.)

En avril, l’agence qui représente Watson a fait référence aux discussions de règlement avec Solis en février.

«Nous pensions alors – et croyons pleinement maintenant – que Deshaun avait appris une leçon sur le fait de se mettre dans ce type de situation en interagissant avec des personnes qu’il ne connaissait pas», a déclaré un communiqué publié le 6 avril par Scott Gaffield, l’avocat général d’Athletes First.

Alors pourquoi contacterait-il un autre massothérapeute qu’il ne connaissait pas en Géorgie des semaines plus tard?

Interagir avec des inconnus en ligne

Deux femmes ont demandé un règlement à Watson avant mars, selon Athletes First. Le premier l’a fait à la mi-janvier, lorsque Burney s’est entretenu avec la femme qui demandait à être payée 30 000 dollars en échange de son « silence indéfini » sur sa prétendue rencontre avec Watson, selon une déclaration écrite de Burney publiée par l’équipe juridique de Watson en mars 23. Mais ce qu’elle souhaitait exactement régler «n’était pas clair pour moi», a écrit Burney.

Burney a également écrit que la femme « a confirmé que tout ce qui s’est passé était consensuel lors de sa rencontre avec Deshaun. » Burney a déclaré qu’un homme prétendant être le chef d’entreprise des femmes a ensuite déclaré que la demande n’était «pas de l’extorsion. C’est du chantage. »

«J’ai informé cette personne que Deshaun ne paierait pas les 30 000 $ demandés», a écrit Burney.

L’équipe juridique de Watson a depuis identifié la femme comme un massothérapeute qui a déclaré que Watson l’avait contactée sur Instagram en décembre. La femme a déposé une plainte contre Watson le 17 mars et est l’un des deux plaignants qui l’accusent d’agression sexuelle.

L’autre femme qui a fait une réclamation contre Watson avant mars était Solis. Elle a déclaré que Watson s’était exposé à elle et l’avait amenée à toucher ses parties génitales lors d’un massage après l’avoir contactée sur Instagram en mars 2020. Elle a fait valoir sa demande en privé en février après avoir embauché Buzbee, qui a déclaré qu’elle était sa seule cliente à l’époque.

En son nom, la société de Buzbee s’est engagée avec Athletes First et a exigé 100000 dollars de Watson pour résoudre la plainte de Solis et l’empêcher de rendre publique une action en justice.

En réponse, Gaffield a déclaré qu’il ne croyait pas à l’affirmation de Solis et a rejeté ce chiffre, mais a déclaré qu’il était prêt à payer à Solis un «montant de règlement raisonnable, car nous pensons qu’il peut tirer une leçon de s’être mis dans cette situation», selon e -mails de février publiés par l’équipe juridique de Watson.

Pourtant, cette «leçon» est apparemment ensuite restée lettre morte par Watson. Le 3 mars, Watson a envoyé au massothérapeute en Géorgie un message via Instagram pour exprimer son intérêt pour le massage à prix réduit de 55 $, selon son procès. Ils se sont rencontrés le 5 mars, lorsqu’elle a déclaré que Watson s’était exposé à elle et l’avait amenée à toucher ses organes génitaux – une description des événements qui correspond à ceux de Solis et de nombreux autres plaignants.

Gaffield a refusé tout commentaire supplémentairevendredi et s’est référé à sa déclaration d’avril. Cette déclaration disait: «Nous étions disposés à poursuivre les discussions au nom de Deshaun pour explorer les moyens d’éviter un procès et un spectacle public. Mais M. Buzbee nous a informés qu’il n’était pas disposé à le faire. Nous nous attendons à ce que cette question soit résolue devant les tribunaux. »

En soi, demander des massages à des inconnus sur les réseaux sociaux ne justifierait pas la discipline, même après avoir été averti des risques encourus en tant qu’athlète célèbre. Mais même s’il n’a rien fait de mal, et tout cela est une ponction d’argent, Watson est apparemment volontiers ramené avec un autre inconnu d’Instagram, malgré la «leçon» de février.

Pour sa défense, l’équipe juridique de Watson l’a dépeint comme victime d’un stratagème de plusieurs masseuses. Hardin a précédemment déclaré que toutes leurs allégations «stupéfiaient» Watson et que la réaction de Watson à leur égard était que «c’est insensé».

Dans un dossier soumis au tribunal le 19 avril, Hardin a essentiellement soutenu que Solis avait déclenché une ruée vers l’or de poursuites contre copie lorsqu’elle a déposé le premier procès.

La femme géorgienne a intenté une action le 22 mars, moins de trois semaines après avoir déclaré avoir rencontré Watson et moins d’une semaine après que Solis a déposé le premier procès contre Watson le 16 mars.

Le dossier de Hardin a déclaré que la femme géorgienne avait depuis détruit des preuves en supprimant son compte Instagram et que des témoins la décrivent comme une «voleuse d’argent».

Comment la NFL interprète les récits concurrents est l’un des éléments d’un processus qui pourrait se prolonger jusqu’en 2022. La NFL voudra probablement que l’enquête de la police de Houston se déroule avant de décider de toute sanction. Mais la NFL n’a pas besoin d’accusations criminelles pour retirer Watson de l’action en vertu de sa politique de conduite personnelle.

Selon la politique, le commissaire de la NFL, Roger Goodell, peut mettre un joueur sur des frais administratifs rémunérés «lorsque les circonstances et les preuves le justifient» en raison d’une conduite qui posait un danger pour la sécurité ou le bien-être d’une autre personne.

«Le nombre et la portée des revendicateurs sont remarquables, et la ligue n’a jamais traité quoi que ce soit de ce genre dans le passé», a déclaré Balsam. «Mais il a un processus et il suivra ce processus au mieux de ses capacités.»

Suivez le journaliste Brent Schrotenboer @Schrotenboer. Courriel: bschrotenb@usatoday.com