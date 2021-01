La star des Gladiators est maintenant un thérapeute qualifié et partage des conseils pour faire face au verrouillage

L’actrice Diane Youdale s’est lancée dans une nouvelle carrière en tant que thérapeute.

La star des Gladiators – qui a joué Jet dans la série à succès – a partagé ses meilleurs conseils pour passer le verrouillage.

Alors que le Royaume-Uni était plongé dans un troisième verrouillage en l’espace d’un an, Diane a décidé de transmettre sa sagesse à ses fans sur les réseaux sociaux.

Partageant trois clichés d’elle-même à la plage, Diane a écrit: «On me demande souvent en tant que thérapeute des conseils pendant le verrouillage… ROUTINE qui est évidente, alors disséquons!

« R – Routine Rien n’est gravé dans la pierre, mais expérimentez et modifiez pour s’adapter. Une fois que vous l’avez trouvé, tenez-vous-y. Ce n’est pas pour toujours », écrit-elle.







Diane a poursuivi en discutant de l’importance de sortir pour prendre l’air au lieu de rester à la maison toute la journée.

« O – Sortez! Oui, c’est maintenant limité, mais faites-le », a-t-elle déclaré aux fans. «L’air frais est gratuit (ici vous me voyez faire de joyeux repose-mains sur une plage près de chez moi) L’activité en plein air est essentielle. Si la mobilité est un problème, il existe de nombreuses alternatives pour garder votre motilité fonctionnelle en toute sécurité.

«J’enseigne le Pilates spécialisé dans la santé de la colonne vertébrale, très bon pour les débutants. Il y a beaucoup de fitness haut de gamme en ligne, mais certains d’entre nous ont besoin d’une approche différente, voir le lien ci-dessous.

«Il est au cœur de votre bien-être et contribue à améliorer l’humeur à tous les niveaux. Aucune recherche ne peut prouver ce que nous savons déjà au fond de vous. Vous êtes né dans le corps… MOVE IT!







L’actrice a ajouté qu’il était important de soutenir les autres, ainsi que de maintenir sa propre santé mentale à flot.

« U – Utiliser les autres pour le soutien et la responsabilité. N’oubliez pas que si vous avez du mal à obtenir un ascenseur et un soutien, cela peut être un processus à double sens.

«Vous ne saurez peut-être jamais à quel point vous pouvez vous aider en aidant les autres aussi… Je coache des professeurs de danse et autres professionnels du fitness en ligne pour les garder stimulés et motivés, pour vous motiver! C’est un grand réseau d’échange.

« Et si vous aimez le dessin et les choses créatives? Faites équipe avec quelqu’un et craquez … », a-t-elle écrit.







« T – Le temps est si précieux et n’oubliez pas la vue d’ensemble » tout change, rien ne reste pareil « Le temps passe et l’hiver sera le printemps dans quelques semaines, tout comme un changement dans la façon dont tout cela changera pour une vie que vous Je serai tellement excité et préparé pour.

« Après tout, vous avez le temps de faire la préparation … maintenant. »

Elle a poursuivi: « I – Insight Oh quelles perspectives pouvez-vous tirer de cette position de« calme »? Réfléchissez, apprenez, résolvez, guérissez, éditez, riez !!!!

« N – Normaliser ces temps-ci, vous avez évolué pour être adaptable. Vous êtes votre propre patron alors faites-vous des amis avec tout le bien que ces temps morts peuvent apporter. »







« E – Eat Aucun encouragement nécessaire, mais quelle opportunité de regarder la qualité et la quantité de ce que vous« mettez »et pourquoi. Vous avez besoin de nutrition pour reconstruire les cellules, les organes, les systèmes miraculeux», at-elle ajouté.

À 22 ans, Diane a fait l’objet de désirs d’adolescents partout pendant son passage sur Gladiators.

Le spectacle – qui était énorme dans les années 90 – a vu Diane rouler sur nos écrans de télévision comme l’un des gladiateurs presque indestructibles.

Avec environ 14 millions de téléspectateurs chaque semaine, être un gladiateur presque garanti le statut de nom de famille.

