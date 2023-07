La star des « Gardiens de la Galaxie », Sean Gunn, dénonce les commentaires de grève du PDG de Disney, Bob Iger: « C’est une f—— honte »

La star de « Guardians of the Galaxy », Sean Gunn, a fustigé le PDG de Disney, Bob Iger, à propos des commentaires que l’exécutif a faits à propos des grèves de la Writer’s Guild of America et de la Screen Actors Guild – Fédération américaine des artistes de la télévision et de la radio (SAG-AFTRA).

Peu de temps avant que SAG-AFTRA ne rejoigne la WGA en grève jeudi, Iger, 72 ans, a fait une apparition sur « Squawk Box » de CNBC au cours de laquelle il a déclaré que la grève imminente du syndicat des acteurs aurait un « effet très, très dommageable sur l’ensemble de l’entreprise ».

« Cela affectera l’économie de différentes régions, même en raison de la taille même de l’entreprise. C’est dommage, c’est vraiment dommage », a-t-il ajouté.

Gunn, 49 ans, a répondu aux remarques d’Iger depuis la ligne de piquetage dans une vidéo TikTok qui a été partagée par l’Associated Press vendredi.

« Je pense que lorsque Bob Iger parle de » Quel dommage « , il doit se rappeler que dans les années 1980, les PDG comme lui gagnaient 30 fois plus que ce que gagnait le plus bas travailleur », a déclaré l’acteur. « Maintenant, Bob Iger gagne 400 fois ce que son ouvrier le plus bas est, et je pense que c’est f—— honte, Bob. »

Gunn a poursuivi : « Peut-être que tu devrais te regarder dans le miroir et te demander : ‘Pourquoi ça ?’ et non seulement pourquoi est-ce, est-ce bien ? Est-ce moralement acceptable ? Est-ce moralement acceptable que vous gagniez beaucoup plus que votre plus bas travailleur ?

BOB IGER, PDG de DISNEY, BLESSÉ PAR L’ACTRICE HOLLYWOODIENNE ET LE REPRÉSENTANT DU SAG UNION : « C’EST DES BULLS–T ! »

Gunn est le frère du réalisateur de la franchise « Guardians of the Galaxy » et co-PDG de DC Film, James Gunn, 56 ans. Il a joué Kraglin Obfonteri dans les trois épisodes de la franchise ainsi que dans le téléfilm Disney+ « The Guardians of the Galaxy Holiday ». Special », « Avengers : Endgame », « Thor : Love and Thunder » et la série animée Disney+ « What If…? »

Il a également joué le rôle de Kirk Gleason dans la série dramatique « Gilmore Girls » pendant les sept saisons de l’émission de 2002 à 2007. Avec les stars de « Gilmore Girls » Lauren Graham et Alexis Bledel, Gunn est revenu pour reprendre son rôle dans la mini-série de renaissance de 2016. « Gilmore Girls: Une année dans la vie. »

« Gilmore Girls » a fait ses débuts sur la WB et est passé à la CW avant sa dernière saison. En 2014, Netflix a commencé à diffuser les 7 saisons de la série. Netflix a produit « Gilmore Girls: A Year in the Life », qui a été publié sur la plate-forme avant d’être diffusé plus tard sur la CW.

En plus d’appeler Disney et Iger, Gunn a également exprimé sa frustration envers Netflix et le co-PDG du géant du streaming Ted Sarandos et le président exécutif Reed Hastings. S’adressant au Hollywood Reporter depuis les piquets de grève vendredi, il a déclaré qu’il « voulait particulièrement sortir et protester contre Netflix ».

Gunn a exprimé sa consternation face aux résidus minimes qu’il a reçus du streaming.

« J’étais dans une émission de télévision intitulée ‘Gilmore Girls’ pendant longtemps, ce qui a rapporté des profits énormes à Netflix », a-t-il déclaré.

« C’est l’une de leurs émissions les plus populaires depuis très longtemps, plus d’une décennie. Elle est diffusée en continu encore et encore, et je ne vois presque aucun des revenus qui en découlent. »

Cependant, les résidus auxquels Gunn faisait référence sont en fait payés par Warner Bros. Discovery, le studio qui a initialement produit « Gilmore Girls » et a ensuite autorisé l’émission à Netflix. Conformément aux normes de l’industrie, les producteurs ont l’obligation de payer les résidus. Le montant des résidus payés par Warner Bros. Discovery est calculé sur les frais de licence facturés par Netflix.

Gunn a également affirmé que Sarandos et Hastings se donnaient mutuellement des bonus de « 10 millions de dollars ».

« Je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas réduire ces bonus pour partager davantage la richesse avec les personnes qui ont créé le contenu qui les a enrichis », a déclaré Gunn. « C’est vraiment une parodie. Et si la réponse est: » Eh bien, c’est comme ça que les affaires se font, c’est comme ça que les affaires fonctionnent « , c’est nul. Cela fait de vous une mauvaise personne. »

« Vous devez vraiment repenser votre façon de faire des affaires et de partager la richesse avec les gens », a-t-il ajouté. « Sinon, tout va s’effondrer. »

Cependant, THR a rapporté que les commentaires de Gunn concernant la rémunération de Sarandos et Hastings étaient inexacts car la majorité de leur salaire provenait d’options sur actions et les bonus n’étaient pas un facteur, selon les documents déposés auprès de la SEC.

Les acteurs ont rejoint les scénaristes dans leur grève de plusieurs mois contre les studios, les services de streaming et les sociétés de production représentés par l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP) jeudi, marquant la première fois en plus de six décennies que les deux syndicats sont en grève à le même temps.

Depuis mai, les écrivains ont été en grève, demandant un nombre garanti d’écrivains par salle, une augmentation de salaire et une utilisation réglementée de l’intelligence artificielle (IA) dans le processus d’écriture.

Les acteurs veulent une augmentation des taux de rémunération minimum, une augmentation des résidus de streaming et des garanties des studios et des sociétés de production sur la manière exacte dont l’IA sera utilisée.

Lors de l’interview d’Iger avec CNBC, il a déclaré au point de vente que les attentes des syndicats d’acteurs et d’écrivains n’étaient « pas réalistes ».

« C’est très dérangeant pour moi. Nous avons parlé des forces perturbatrices sur cette entreprise et de tous les défis auxquels nous sommes confrontés, la reprise de COVID qui est en cours, ce n’est pas complètement de retour. C’est le pire moment au monde pour ajouter à cette perturbation », a déclaré Iger.

Il a poursuivi: « Je comprends le désir de toute organisation syndicale de travailler au nom de ses membres pour obtenir le maximum de rémunération et d’être rémunéré équitablement en fonction de la valeur qu’ils offrent. Nous avons réussi, en tant qu’industrie, à négocier un très bon accord avec les administrateurs guilde qui reflète la valeur que les administrateurs apportent à cette grande entreprise. »

« Nous voulions faire la même chose avec les scénaristes, et nous aimerions faire la même chose avec les acteurs. Il y a un niveau d’attente qu’ils ont, ce n’est tout simplement pas réaliste. Et ils ajoutent à l’ensemble du défis auxquels cette entreprise est déjà confrontée et qui sont, très franchement, très perturbateurs. »

