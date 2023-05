La star des « Gardiens de la Galaxie », Chris Pratt, dit que le fait d’être critiqué pour sa foi n’est « rien de nouveau »

La star de cinéma Chris Pratt ne s’excusera pas d’être un homme de foi, reconnaissant que l’examen minutieux qu’il a reçu dans le passé pour avoir été franc dans ses convictions n’est pas préoccupant.

Lors d’une projection de son prochain film « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 », Pratt a partagé que les critiques qu’il a reçues ne sont pas uniques.

« Ce n’est rien de nouveau, ce n’est rien de nouveau, vous savez », a-t-il déclaré à Page Six, avant de citer les Écritures.

« Si j’étais de ce monde, ils m’aimeraient comme ça, mais tel qu’il est, j’ai choisi de sortir de ce monde. C’est Jean 15 : 18 à 20 », a-t-il déclaré.

« C’est comme ça, rien de nouveau, il y a 2 000 ans, ils le haïssaient aussi », a-t-il noté à propos de Jésus-Christ.

Avant de reprendre son rôle de Star-Lord dans la franchise Marvel, de nombreuses personnes appelaient au remplacement de Pratt, probablement en partie à cause de rumeurs de 2019 selon lesquelles il aurait fréquenté une église anti-LGBTQ +.

Répondant aux spéculations de l’époque sur son histoire Instagram, Pratt a écrit en partie: « Il a récemment été suggéré que j’appartiens à une église qui » déteste un certain groupe de personnes « et qui est » tristement anti-LGBTQ « . Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Je vais dans une église qui ouvre ses portes à absolument tout le monde.

« Ma foi est importante pour moi mais aucune église ne me définit ni ma vie », a-t-il ajouté.

Le mois dernier, le réalisateur des « Gardiens de la Galaxie », James Gunn, s’est précipité à la défense de Pratt, affirmant qu’il ne remplacerait jamais l’acteur en raison des « croyances totalement fausses » du public, dans un tweet supprimé depuis.

« Pour quelle raison? » Gunn a répondu à un utilisateur suggérant que Pratt soit refondu. « A cause de vos croyances inventées et complètement fausses à son sujet? Pour quelque chose que quelqu’un d’autre vous a dit à son sujet, ce n’est pas vrai? Chris Pratt ne serait jamais remplacé en tant que Star-Lord mais, s’il l’était un jour, nous irions tous avec lui. »

La critique n’a pas encore pénétré Pratt, car le dernier film de la star est sorti ce week-end.

Quand il s’agit de gérer les ennemis, Pratt dit que c’est comme n’importe quoi d’autre : « Comme un rhinocéros, baissez la tête, continuez à avancer, vous avez la peau épaisse et si quelqu’un se met en travers de votre chemin, vous lui –! »