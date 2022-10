La star des échecs Hans Niemann porte plainte pour tricherie

Le grand maître d’échecs Hans Niemann allègue dans un procès fédéral que le champion du monde d’échecs Magnus Carlsen et d’autres ont détruit sa carrière en l’accusant à tort de tricherie.

Niemann réclame 100 millions de dollars de dommages-intérêts dans le cadre de la poursuite intentée jeudi devant le tribunal de district américain de Saint-Louis, suscitant une controverse qui secoue le monde des échecs depuis septembre, lorsque Carlsen a suggéré que Niemann avait triché lors de sa victoire bouleversée sur Carlsen lors du tournoi de la Sinquefield Cup à Saint Louis.

Le procès nomme Carlsen; sa société Play Magnus Group ; le site d’échecs en ligne Chess.com ; Hikaru Nakamura, un grand maître américain qui est un partenaire de streaming influent sur Chess.com ; et Danny Rensch, cadre de Chess.com.

Il allègue que les accusés ont travaillé ensemble pour diffamer et calomnier Niemann, 19 ans, après sa victoire à la Sinquefield Cup.

“Malgré la fausseté des accusations des défendeurs, la diffamation malveillante et la collusion illégale des défendeurs ont, à dessein, détruit la remarquable carrière de Niemann à son apogée et ruiné sa vie”, selon le procès.

Niemann dit que des tournois l’ont banni, que des matchs ont été annulés et que des écoles d’échecs réputées ne l’embaucheront pas pour de fausses accusations.

Le procès soutient que Carlsen cherche à préserver son statut de “roi des échecs” et à conclure un accord avec Chess.com pour acquérir Play Magnus pour près de 83 millions de dollars.

Carlsen – un champion du monde de 31 ans qui est généralement considéré comme l’un des plus grands joueurs d’échecs de tous les temps – n’a pas commenté ses publications sur les réseaux sociaux au sujet du procès. Son manager, Henrik Carlsen, n’a pas immédiatement répondu vendredi à une demande de commentaire.

Les avocats Nima Mohebbi et Jamie Wine ont déclaré dans un communiqué publié sur le site Web de Chess.com que le procès de Niemann nuira au jeu d’échecs, à ses joueurs et à ses fans.

“Il n’y a aucun fondement aux allégations de Hans, et Chess.com a hâte de remettre les pendules à l’heure au nom de son équipe et de tous les joueurs d’échecs honnêtes”, selon le communiqué.

Après la victoire surprise de Niemann sur Carlsen lors de la Sinquefield Cup, Carlsen s’est brusquement retiré du tournoi et une semaine plus tard, il a arrêté de jouer après avoir fait un seul mouvement contre Niemann lors de la Julius Baer Generation Cup.

Niemann a déjà admis avoir triché en jouant aux échecs en ligne lorsqu’il avait 12 et 16 ans, mais a nié avoir triché depuis lors et a déclaré qu’il n’avait jamais triché lors de matchs en personne.

Le 26 septembre, Carlsen a déclaré dans un communiqué sur Twitter qu’il pensait que Niemann “avait triché plus – et plus récemment – qu’il ne l’avait publiquement admis”.

Mais Carlsen n’a fourni aucune preuve de la tricherie de Niemann. Le procès soutient que plusieurs sources indépendantes et des experts n’ont trouvé aucune preuve que Niemann ait triché dans aucun de ses matchs contre Carlsen, y compris à la Sinquefield Cup.

Dans un communiqué publié en septembre, le président de la Fédération internationale des échecs, Arkady Dvorkovich, a déclaré que l’instance dirigeante partageait les “profondes inquiétudes de Carlsen concernant les dommages que la tricherie cause aux échecs” et est prête à enquêter sur les incidents “lorsque la preuve initiale adéquate est fournie”. .”

Margaret Stafford, Associated Press