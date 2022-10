La star des échecs américaine sous le feu répond dans une ligne de tricherie

Hans Niemann a rejeté les allégations selon lesquelles il aurait été impliqué dans une tricherie généralisée

Le prodige américain des échecs adolescent Hans Niemann a fermement rejeté les affirmations selon lesquelles il aurait été impliqué dans une campagne sophistiquée et prolongée de tricherie tout au long de sa carrière, après avoir été accusé d’irrégularité à la fois par le meilleur joueur mondial Magnus Carlsen et dans un long rapport publié par Chess.com .

Le scandale croissant a été déclenché par Carlsen lorsqu’il a démissionné d’un jeu en ligne avec Niemann après avoir fait un seul mouvement, le Norvégien expliquant plus tard dans une déclaration qu’il a publiée sur les réseaux sociaux qu’il soupçonnait le joueur américain d’être impliqué dans la tricherie.

La pièce de théâtre récente de Niemann, selon Carlsen, suggère qu’il a reçu une aide extérieure compte tenu des sauts de capacité spectaculaires qu’il dit avoir observés dans les performances du joueur de 19 ans.

Les accusations de Carlsen semblaient être étayées par un rapport de 72 pages publié sur Chess.com cette semaine dans lequel ils notaient également que certaines des performances de Niemann semblaient correspondre aux mouvements suggérés par un moteur d’échecs informatisé, et dans lequel il était affirmé qu’il avait triché dans plus de 100 jeux en ligne dont certains datent de 2020.

Il est également accusé d’avoir triché dans des jeux où des prix étaient en jeu.

Niemann a admis avoir triché à deux reprises plus tôt dans sa carrière alors qu’il avait 12 et 16 ans.

Cependant, peu de temps après avoir battu Christopher Yoo, âgé de 15 ans, au premier tour du championnat d’échecs américain, Niemann a donné une brève interview dans laquelle il a réfuté les accusations portées contre lui et a juré de tenir bon dans le scandale en cours.

“Je pense que ce jeu est un message pour tout le monde», a-t-il déclaré après avoir battu Yoo, qui jouait avec des pièces blanches.

“Tout cela a commencé avec moi en disant que les échecs parlent d’eux-mêmes, et je pense que ce jeu parle d’eux-mêmes et montre le joueur d’échecs que je suis. Cela a également montré que je ne reculerai pas et que je jouerai mes meilleurs échecs ici, quelle que soit la pression sous laquelle je suis, et c’est tout ce que j’ai à dire sur ce match. Les échecs parlent d’eux-mêmes, c’est tout ce que je peux dire.”

Niemann a refusé de donner plus de détails sur sa performance contre Yoo.

“Je suis désolé, c’est tout», a-t-il déclaré lorsqu’on lui a posé des questions sur son jeu. “Vous pouvez le laisser à votre propre interprétation, mais merci. C’est ça. C’est tout ce que j’aimerais dire, parce que c’était un si beau jeu que je n’ai même pas besoin de le décrire.”

Les premières remarques publiques du grand maître américain Hans Niemann depuis le rapport explosif d’hier concluant qu’il a probablement triché dans plus de 100 jeux en ligne, y compris ceux avec des prix en argent impliqués : “Les échecs parlent d’eux-mêmes, c’est tout ce que je peux dire.” pic.twitter.com/PHD0PVAEBr – Bryan Armen Graham (@BryanAGraham) 6 octobre 2022

L’enquête de Chess.com n’a noté aucun cas de fraude dans les jeux over-the-board de Niemann, bien qu’elle ait déclaré que ses performances “méritent une enquête plus approfondie sur la base des données” et a noté ce qu’ils appelaient son “statistiquement extraordinaire” améliorations.

L’attention devrait revenir sur Niemann lorsqu’il affrontera Jeffery Xiong lors de son prochain match de championnat d’échecs aux États-Unis.