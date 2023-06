La star des Dolphins Tyreek Hill fait l’objet d’une enquête pour coups et blessures

Le receveur des Dolphins de Miami, Tyreek Hill, fait l’objet d’une enquête de la police de Miami-Dade pour coups et blessures après avoir prétendument frappé un homme dimanche.

L’incident a été signalé pour la première fois par WPLG-TV à Miami après que la station a reçu un pourboire dimanche soir. Le porte-parole de la police de Miami-Dade, Angel Rodriguez, a confirmé mardi par e-mail que la police enquêtait sur une « agression/batterie » impliquant Hill à partir de dimanche.

La station a rapporté que Hill s’était disputé avec un employé d’une compagnie de charter à Haulover Marina à Miami, ce qui s’est apparemment terminé avec Hill frappant l’homme.

« Nous sommes conscients de la situation et avons été en contact avec Tyreek, ses représentants et la NFL », a déclaré mardi un porte-parole des Dolphins par e-mail. « Nous réserverons d’autres commentaires pour le moment. »

Les Chiefs de Kansas City ont échangé Hill contre Miami l’année dernière, et les Dolphins ont accordé au triple All-Pro une prolongation de contrat de 120 millions de dollars sur quatre ans qui a fait de Hill le receveur large le mieux payé de l’histoire de la NFL. Il a capté 119 passes pour 1 710 verges et sept touchés en 2022.

Reportage de l’Associated Press.

