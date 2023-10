Dauphins de Miami Le demi offensif Raheem Mostert a passé les deux premières années dans la NFL à rebondir dans différentes équipes et à atterrir dans des équipes d’entraînement avant de finalement se frayer un chemin vers les 49ers de San Francisco.

Sa meilleure saison en carrière a eu lieu en 2019, lorsque les Niners allait remporter le championnat NFC et décrocher son billet pour le Super Bowl, perdant finalement contre les Chiefs de Kansas City.

Mostert a joué six saisons avec les Niners avant de subir une importante blessure au genou qui a écourté sa saison 2021 et a finalement menacé de mettre fin à sa carrière. Cependant, en 2022, il est retourné à Miami et a retrouvé l’ancien coordinateur offensif des 49ers Mike McDaniel.

LES DAUPHINS SURPRENDENT LES PATRIOTES RIVALS DE L’AFC DERRIÈRE LA NUIT ÉTOILE DE RAHEEM MOSTERT

À 30 ans, l’ancien joueur vedette de Purdue a enregistré sa meilleure saison à ce jour, terminant avec 891 verges au sol et trois touchés. Cependant, à moins de la moitié de sa deuxième saison avec les Dolphins, Mostert est déjà en passe de dépasser ces chiffres et actuellement mène la ligue en touchés précipités avec neuf.

“J’ai juste eu confiance en moi. Vous savez, si vous avez confiance en vous, cela peut aller très loin. Et pour moi, j’ai toujours été l’opprimé. J’ai toujours eu cette mentalité d’opprimé aussi, ” Mostert a déclaré à Fox News Digital dans une interview jeudi.

“Je suis en neuvième année et beaucoup de gens ne peuvent pas dire ça dans la ligue. Et je prends cela avec fierté, mais je comprends aussi que je dois être au top dans tout, que ce soit avec ma nutrition, ma routine, jusqu’au processus de guérison et de rétablissement. Et je crois que c’est la raison pour laquelle je me trouve dans la position dans laquelle je me trouve aujourd’hui. Tout simplement parce que je n’ai pris rien d’autre pour acquis, et je’ Je fais juste de mon mieux pour être le meilleur joueur possible.”

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Mostert dit qu’il est le troisième joueur le plus âgé de la liste de Miami, une statistique qui le fait rire. Même à 31 ans, Mostert atteint son rythme et joue le meilleur football de sa carrière. La retraite ne semble pas être sur son radar.

“En vérité, c’est un peu difficile d’avoir cette conversation quand je suis aussi performant que moi. Mais je dis toujours aux gens quand ils viennent me demander : ‘hé, est-ce que tu vas prendre ta retraite dans les prochaines semaines ?’ années?’ Et je me dis que je prendrai ma retraite quand mes jambes ne pourront plus fonctionner”, a-t-il poursuivi.

“En ce moment, les choses vont bien. Je dois continuer à rouler et je dois continuer à faire ce que je dois faire pour aider ma famille. C’est la chose la plus importante pour moi, c’est d’être capable de subvenir aux besoins de ma famille et de créer des opportunités non plus. seulement pour moi mais pour eux aussi.”

Le parcours de Mostert à travers la NFL n’a pas été aussi simple qu’on pourrait s’y attendre si l’on considère sa récente performance dans la ligue. Son histoire et son expérience ajoutent cependant quelque chose au vestiaire.

“J’ai juste la chance d’être un mentor. Je prends cela comme un défi, mais je le prends aussi avec un signe de respect de la part de l’organisation, mais aussi de la part de mes pairs. Je pense que les gars dans le vestiaire, ils peuvent venez me voir à tout moment et posez-moi une question sur l’adversité ou mes difficultés au cours de mes dernières années et je suis heureux de partager ces expériences avec eux.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les Dolphins de Miami mènent l’AFC Est avec une fiche de 5-2 et accueilleront ensuite le Patriots de la Nouvelle-Angleterre le dimanche. Le quart-arrière Tua Tagovailoa a une fiche de 5-0 en carrière contre l’équipe de Bill Belichick avec 975 verges au total, quatre touchés et une note de passeur de 89,5.

Après cela, les Dolphins se rendront en Allemagne où ils joueront les chefs à Francfort.

Mostert a parlé à Fox News Digital au nom de Charmin, qui a envoyé l’équipe à l’étranger avec une nouvelle version de l’aliment de base très nécessaire.