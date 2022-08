La star des Darlings, Alia Bhatt, révèle que Neetu Kapoor ressemble “tellement à Ranbir Kapoor”, parle de l’attitude de “sa belle-mère”

L’actrice de Bollywood Alia Bhatt et sa belle-mère Neetu Kapoor se louent chaque fois qu’elles parlent de leur relation. Dans sa dernière interview, Alia Bhatt a parlé de Neetu Kapoor et a révélé qu’elle ressemblait beaucoup à Ranbir Kapoor.

L’actrice de Darlings, Alia Bhatt, a raconté comment elle et Neetu Kapoor se sont rapprochées après la disparition de Rishi Kapoor. L’actrice a également mentionné que Neetu Kapoor est une maman super cool. En parlant à BollywoodBubble, l’actrice a mentionné: «Elle ressemble tellement à Ranbir dans un sens. Elle est tellement encourageante, elle est tellement positive et en même temps, elle vous laisse vraiment être. Même à travers mes années de la connaître, de rester en contact… c’est juste très facile et elle est très cool.

Alia a mentionné que Neetu traîne souvent avec elle, elle n’a pas l’attitude “Je suis ta belle-mère” envers elle, elle ressemble plus à une amie pour elle.





Sur le plan du travail, Alia Bhatt profite actuellement du succès de sa dernière sortie Darlings alors que l’actrice a reçu d’excellentes critiques pour la comédie noire et sa performance dans le film qui marque également ses débuts en tant que productrice car Darlings est le premier film qu’Alia a financé sous sa société Eternal Sunshine Productions.





Dans le film, le personnage d’Alia Badrunissa ‘Badru’ Ansari Shaikh est montré ayant un plan détaillé pour sa vie depuis son mariage, son premier bébé dans la maison de ses rêves, puis ayant un deuxième bébé. Dans une récente interview, l’actrice de Gangubai Kathiawadi a révélé qu’elle était différente de son personnage Badru car elle n’avait jamais planifié sa vie.

S’adressant à Open Magazine, Alia a déclaré: “Badru pense que ce sont les choses qui rendent votre vie pleine, peut-être parce qu’en grandissant, elle n’a pas vu sa mère avoir ça, alors elle veut cette vie de rêve, elle veut ça pour elle-même. Mais la vie ne se déroule pas comme prévu. Et parfois, en tant que femmes, nous oublions de définir qui nous sommes dans nos propres rôles. Je ne serai jamais comme Badru.

Pendant ce temps, Ranbir est récemment apparu dans Shamshera et Neetu Kapoor a été vu dans JugJugg Jeeyo.