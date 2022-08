La star des Darlings Alia Bhatt pose pour le célèbre photographe Dabboo Ratnani, la photo devient virale

L’actrice de Bollywood Alia Bhatt, qui dirige l’industrie cinématographique depuis qu’elle est intervenue, a produit son premier film Darlings. Le film la présente dans le rôle principal et est sorti sur Netflix le 5 août.

Récemment, l’actrice a posé pour l’as du photographe Dabboo Ratnani et sa photo est devenue virale sur les réseaux sociaux. L’actrice est magnifique sur la photo partagée par le célèbre photographe. La belle-sœur de l’actrice, Riddhima Kapoor, a également commenté la photo et écrit “fabbbb” avec un emoji enflammé.

Regarde:





Plus tôt, #BoycottAliaBhatt a commencé à être tendance sur Twitter juste un jour avant que le film ne soit disponible sur la plate-forme OTT. Il est courant que les internautes ne soient pas d’accord avec les opinions des célébrités sur des sujets particuliers. Des milliers de personnes tweetent régulièrement sur les “problèmes” avec les films de Bollywood ces jours-ci, mais la tendance contre Alia est un peu différente. Beaucoup de gens pensent que le travail le plus récent de l’actrice est un complot qui soutient la violence domestique contre les hommes. Dans le film Darlings, Vijay joue Hamza Shaikh, le mari de Badru, qui la bat jusqu’à ce qu’elle décide de se venger en le kidnappant et en le torturant dans la maison où ils résident tous les deux.

Le teaser dépeint le personnage d’Alia frappant son mari avec une casserole, versant de l’eau sur son visage, submergeant son visage dans un réservoir d’eau, et prévoyant constamment de le traiter “exactement comme il l’a traitée” plutôt que de le tuer. Dans une brève vidéo, Hamza est attachée à une chaise pendant que Badrunissa le bat et lui administre des coups de feu pour l’assommer en représailles à tous les tourments et violences qu’elle a endurés de sa part pendant leur mariage.

Non seulement Alia Bhatt, mais le film Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan et Kareena Kapoor est également boycotté par les internautes. #BoycottLaalSinghChaddha est à la mode sur les réseaux sociaux pour diverses raisons. Les utilisateurs des médias sociaux veulent que tout le monde boycotte le film qui est un remake du film emblématique Forrest Gump.