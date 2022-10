La star des créateurs de Rishab Shetty a reçu l’ordre d’arrêter de jouer la chanson de Varaha Roopam dans les cinémas et les plateformes en ligne

Les fabricants de Kantara ont demandé aux théâtres et aux plateformes de diffusion en continu d’arrêter de diffuser et de diffuser la chanson Varaha Roopam après que le tribunal des sessions de Kozhikode a émis une injonction contre les fabricants.

Selon l’avis, les créateurs de la vedette Rishab Shetty ont été interdits de jouer la chanson dans les théâtres et autres plateformes de streaming. Le groupe de musique basé au Kerala, Thaikudam Bridge, a déposé une plainte pour violation du droit d’auteur contre les créateurs de Kantara. Le groupe de musique indépendant populaire a même exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux et a déclaré qu’il empruntait une voie légale contre les créateurs. Le groupe a accusé l’équipe Kantara d’avoir plagié leur chanson Navarasam (2015).

Thaikudam Bridge s’est rendu sur Instagram pour partager la nouvelle de l’injonction du tribunal. Le message disait: “Le juge principal du district et des sessions, Kozhikode, a interdit au producteur, réalisateur, compositeur de musique, Amazon, YouTube, Spotify, Wynk Music, Jiosavan et d’autres de jouer la chanson Varaaha Roopam dans le film Kantara sans l’autorisation de Thaikudam Bridge. Une action en injonction a été déposée au nom de Thaikkudum Bridge par l’avocat de la musique, Satish Murthi, avocat à la Cour suprême de l’Inde.

Voici le poste







Le dernier acteur réalisé et mettant en vedette Rishab a dépassé la collection mondiale du chapitre 1 de KGF de Yash et devient le deuxième film Kannada le plus élevé. Selon le rapport du Hindustan Times, le portail a pris des contributions de Sacnilk qui revendiquait la collection mondiale de Kantara. Selon le rapport, le film a rapporté Rs 251 crores jusqu’à jeudi.

LIS: Kantara: Rishab Shetty détrône le chapitre 1 du KGF de Yash et devient le 2e film Kannada le plus élevé de tous les temps

Kantara devient le troisième film de Sandalwood à toucher la glorieuse marque de Rs 250 crore. Le film de Shetty a battu les records du blockbuster KGF Chapter 1 de 2018, qui a collecté Rs 250 crores au cours de sa vie. À l’heure actuelle, Kantara est placé sous KGF Chapter 2, et le film de Rishab pourrait ne pas dépasser les puissantes collections de KGF 2. Pour les non-initiés, la vedette de Yash, KGF Chapter 2, a ensuite collecté Rs 1 207 crores dans le monde entier au cours de sa vie.

Le film a dépassé deux productions importantes mettant en vedette des superstars de Kannada pour se classer parmi les 3 films Kannada les plus rentables de tous les temps. De plus, le film se porte toujours bien et pourrait peut-être gagner en popularité.