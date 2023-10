Travis Kelce, double vainqueur du Super Bowl, a été repéré lors du premier match des World Series, mais la superstar de la musique Taylor Swift ne semblait pas être présente.

La star des Texas Rangers, Adolis Garcia, a écrasé un circuit à la 11e manche pour amener son équipe à une incroyable victoire de retour lors du premier match vendredi soir. Plus tôt dans le match, des caméras de télévision ont montré Kelce en train de regarder le match depuis l’une des suites de luxe du Globe Life Field.

L’ailier serré semblait se trouver dans une suite du stade de baseball tout en portant une flanelle multicolore et un chapeau vert.

L’ancien lanceur des Yankees de New York CC Sabathia et l’ancien président George W. Bush, originaire du Texas, étaient également présents. Bush a rejeté le premier lancer cérémonial du match.

À un moment donné pendant le match, Kelce est apparu sur le grand écran du stade et a dansé sur son siège sur la chanson à succès de Swift “Shake It Off”. La star de la NFL a levé un bras en lui serrant la main et a souri pendant que le morceau passait sur les haut-parleurs du stade.

Une publication d’une vidéo d’un utilisateur de TikTok qui semblait montrer Kelce dansant sur “Love Story” de Swift lors d’une apparente célébration d’après-match avec un groupe d’amis.

La performance de Kelce sur le terrain de football a connu une légère amélioration ces derniers temps, ce que certains attribuent aux apparitions de Swift. Un graphique télévisé diffusé lors d’un récent match des Chiefs a montré que Kelce totalisait en moyenne 108 verges sur réception par match. Lorsque l’ailier rapproché All-Pro était “laissé à lui-même”, il totalisait en moyenne 46,5 verges par match.

Kelce a abordé les statistiques de sa production lors d’un récent épisode du podcast “New Heights”.

“Difficile pour moi de comprendre cela”, a déclaré Travis lors du podcast qu’il fait avec son frère, la star des Eagles de Philadelphie, Jason Kelce, en référence aux statistiques désormais virales.

Même si Swift semblait être ailleurs vendredi soir, elle a assisté à quatre des cinq derniers matchs des Chiefs. Kansas City a remporté tous les matchs auxquels la pop star a assisté.

Dans une interview diffusée le 12 octobre, lors du premier affrontement Chiefs-Broncos de la saison, Kelce a déclaré qu’il appréciait le « chaos » qui accompagne sa potentielle romance de haut niveau.

“Je l’accepte”, a déclaré l’ailier rapproché All-Pro dans une interview avec Taylor Rooks de Prime Video. “J’adore le chaos. Sachant que tout le monde regarde les Chiefs de Kansas City, et puis on ajoute toute la folie qui se passe ici dans le monde, et c’est très amusant pour moi en ce moment.”

Les Chiefs se rendront à Denver pour leur match contre les Broncos. Le coup d’envoi est prévu dimanche à 16 h 25 HNE.