La star des Capitals de Washington, Alex Ovechkin, devient investisseur dans l’esprit de Washington de la NWSL

La star des Capitals de Washington, Alex Ovechkin, devient un investisseur dans l’esprit de Washington de la National Women’s Soccer League.

« Je pense qu’il est important de soutenir les femmes et les athlètes professionnelles féminines – pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde », a déclaré Ovechkin à ESPN. «Il était également important pour moi de soutenir la communauté de DC. Je soutiens tout le monde dans cette ville. Ma femme et moi adorons aller voir un match de football, regarder le football et le baseball. Nous gagnons tous. Si j’ai cette opportunité, je pense c’est très important pour moi de le faire, car cela montre aussi que nous nous soucions. «

Ovechkin a déclaré qu’il avait également été inspiré par sa mère, Tatyana, deux fois médaillée d’or olympique pour la Russie. Ovechkin a déclaré que sa mère lui avait appris que « peu importe que vous soyez un homme ou une femme, vous devriez être capable de poursuivre les mêmes objectifs qu’un athlète professionnel ».

« Je pense que c’est incroyable », a déclaré à ESPN Tori Huster, la capitaine du Spirit qui a passé toute sa carrière de neuf ans dans la NWSL avec le club. «Je suis sûr que sa mère a transmis non seulement ses capacités athlétiques, mais aussi sa compréhension d’un terrain de jeu égal dès le départ. Tous les athlètes masculins avec lesquels j’ai passé du temps, travaillé ou joué avec – si ils ne voyaient pas déjà la valeur, une fois que vous êtes dans et autour de les jouer, et que vous faites autant de travail qu’eux, ils comprennent l’importance d’équilibrer le terrain de jeu. Je suis sûr que c’est ce que sa mère Je pense que c’est cool que des années plus tard, il soit un homme adulte maintenant, et il en voit toujours la valeur. Il soutient également une équipe dans sa ville – une ville qui l’aime. «

Ovechkin, 35 ans, en est à sa 16e saison à Washington. Le capitaine des Capitals devient un joueur autonome sans restriction cette intersaison – des discussions que les deux parties ont convenu de tenir jusqu’à cet été. Ovechkin compte 730 buts en carrière, soit seulement 164 de moins que le record de tous les temps de Wayne Gretzky.

Ovechkin rejoint un groupe croissant d’investisseurs célèbres dans la NWSL cette saison. Les anciennes premières filles Chelsea Clinton et Jenna Bush et la gymnaste médaillée d’or olympique Dominique Dawes sont déjà devenues des investisseurs de Spirit. Naomi Osaka est devenue propriétaire du North Carolina Courage, tandis que Serena Williams, Natalie Portman, Billie Jean King et Lindsey Vonn ont investi dans l’Angel City FC.

Le Spirit débutera sa saison de 24 matchs le 16 mai, alors que les séries éliminatoires de la Coupe Stanley de la LNH devraient commencer.

« Je pense que c’est le moment », a déclaré Steve Baldwin, le propriétaire majoritaire de Spirit, à ESPN. «Nous faisons face à une situation où 99% des dollars des sponsors vont aux hommes et 96% de la couverture médiatique va aux sports masculins. Vous avez en quelque sorte besoin d’une armée au sein de votre communauté pour aider à faire passer le sport féminin à un autre niveau. Ce que nous faisons dans le football féminin peut vraiment changer le jeu et vraiment changer le monde à bien des égards. «

Ovechkin est un grand fan de football et a déjà déclaré qu’il soutenait à la fois Barcelone et Liverpool.

« Mon père était footballeur, il a joué pour le Dynamo, mais il s’est blessé et il a arrêté de jouer », a déclaré Ovechkin. « J’ai des amis qui jouent pour l’équipe nationale en Russie. J’adore jouer au football cet été avec mes amis. Je pense que je suis bon, mais probablement pas bon. »

Ovechkin a également déclaré que lorsqu’il prend sa retraite, il est potentiellement intéressé à poursuivre d’autres opportunités de propriété sportive.

« J’adorerais être à la place de Ted, je ne peux pas vous mentir », a déclaré Ovechkin en riant, faisant référence au propriétaire des Capitals, Ted Leonsis. « Mais sérieusement, je ne sais pas ce que j’aimerais faire. Je pense toujours qu’il me reste encore quelques années à jouer, alors on verra. »

Ovechkin dit qu’il aimerait être impliqué avec l’Esprit plus que simplement sur le plan monétaire.

« Si j’ai la chance, j’ai le temps, j’adorerais aller à un entraînement, j’adorerais aller aux matchs », a déclaré Ovechkin. « J’ai hâte de rencontrer les joueuses. Je pense qu’il est essentiel d’être impliqué dans ce genre de choses. Pour soutenir le football féminin, je pense que c’est plutôt cool. »

Huster a déclaré que la présence d’Ovechkin serait la bienvenue tout au long de la franchise. Huster a été nommé président de l’association des joueurs de la NWSL l’année dernière et a déclaré que l’un des plus grands centres d’intérêt de l’organisation était les inégalités – en particulier en matière de rémunération. Les salaires de la NWSL se sont améliorés à chaque saison depuis sa création en 2013, mais le salaire minimum des joueurs non alloué en 2021 est de 22 000 $ et le maximum est de 52 500 $.

« Je pense [Ovechkin] pourrait vraiment faire des progrès ici, et montrer que nous sommes précieux, et il le croit « , a déclaré Huster. » Je suis sûr que cela ne sera renforcé que lorsqu’il rencontrera tous nos joueurs et notre staff. Lui aussi aura une perspective vraiment cool du sport en général et de ce qui est professionnel. Il peut nous montrer comment élever la barre et les normes – certaines que nous pourrions trouver excellentes, mais il peut identifier ce que nous pouvons faire pour nous améliorer, que ce soit dans le département médical ou dans le département des médias. Nous avons besoin d’alliés comme lui dans les sports masculins qui vont nous aider à faire ces améliorations. «