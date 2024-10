La star des Browns, Myles Garrett, nommée cible commerciale pour remplacer le favori DPOY

Smith apparaît bien plus logique en tant que cible commerciale potentielle. Après une solide première saison à Cleveland, il a signé un contrat de 23 millions de dollars sur deux ans avec les Browns cette intersaison. Smith a trois sacs cette année, juste derrière Garrett (4). Il a ajouté 11 plaqués et deux pour des défaites.

Hutchinson est probablement absent pour le reste de l’année et les Lions aspirent au championnat. Detroit a une fiche de 4-1 et l’un des meilleurs prétendants de la NFC.

Les Lions ont perdu dimanche le passeur vedette Aidan Hutchinson à cause d’une jambe cassée lors d’une victoire éclatante contre les Cowboys de Dallas. Il a décroché un record de 7,5 sacs dans la NFL et était le favori des paris pour le joueur défensif de l’année avant la blessure.

