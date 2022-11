La star des Brooklyn Nets, Kyrie Irving, présente des excuses pour un tweet antisémite – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit d’image : Phelan M Ebenhack/AP/Shutterstock

joueur NBA Kyrie Irving assume « l’entière responsabilité » de tweeter un lien vers Hébreux aux nègres : Réveillez l’Amérique noire — un film censé promouvoir l’antisémitisme – la semaine dernière en s’associant aux Brooklyn Nets pour aider à « éradiquer la haine » envers la communauté juive. La star des Brooklyn Nets et son équipe ont annoncé le 2 novembre qu’ils donneraient chacun 500 000 $ “à des causes et à des organisations qui œuvrent pour éradiquer la haine et l’intolérance dans nos communautés”. La déclaration, publiée sur le site officiel de la NBA, affirmait également que le joueur de basket de 30 ans “travaillera avec l’ADL (l’Anti-Defamation League), une organisation à but non lucratif vouée à la lutte contre l’antisémitisme et tous les types de haine qui sapent la justice et l’équité”. traitement pour chaque individu.

Dans une déclaration personnelle accompagnant l’annonce, Kyrie a déclaré qu’il s’opposait à “toutes les formes de haine et d’oppression et [stands] fort avec les communautés qui sont marginalisées et impactées chaque jour. Il a poursuivi : « Je suis conscient de l’impact négatif de mon poste sur la communauté juive et j’en assume la responsabilité. Je ne crois pas que tout ce qui est dit dans le documentaire soit vrai ou reflète ma morale et mes principes. Je suis un être humain qui apprend de tous les horizons et j’ai l’intention de le faire avec un esprit ouvert et une volonté d’écouter. Donc, de ma famille et moi, nous ne voulions faire de mal à aucun groupe, race ou religion de personnes, et souhaitons seulement être un phare de vérité et de lumière.

Kyrie a initialement tweeté le lien le 27 octobre et a incité le propriétaire des Brooklyn Nets Joe Tsaï pour condamner son action. “Je veux m’asseoir et m’assurer qu’il comprend que cela nous blesse tous, et en tant qu’homme de foi, il est mal de promouvoir la haine fondée sur la race, l’ethnie ou la religion”, a déclaré Tsai. tweeté le vendredi 28 octobre. “C’est plus grand que le basket-ball.”

La NBA a également publié vendredi une déclaration contre les discours de haine. “Le discours de haine de toute sorte est inacceptable et va à l’encontre des valeurs d’égalité, d’inclusion et de respect de la NBA”, indique un communiqué sur son site Web. “Nous pensons que nous avons tous un rôle à jouer pour garantir que de tels mots ou idées, y compris antisémites, soient contestés et réfutés et nous continuerons à travailler avec tous les membres de la communauté NBA pour nous assurer que chacun comprend l’impact de leurs paroles et actions. ”

Le lendemain, Kyrie est apparu agité après qu’un journaliste lui ait demandé de tweeter le lien et a assimilé la question à sa déshumanisation, comme le montre le clip de la conférence de presse partagé ci-dessous. Il a également affirmé que tweeter quelque chose ne signifiait pas nécessairement qu’il en faisait la promotion lorsqu’on l’interrogeait sur un article de l’animateur de radio d’extrême droite. Alex Jones vers lequel il a partagé un lien.

Deux jours après avoir posté un lien vers un film antisémite (toujours en ligne), voici Kyrie Irving : – Affirmer que publier un lien vers quelque chose n’en fait pas la promotion 🤔 – Jouer la victime – Accuser un journaliste de le « déshumaniser » en le posant simplement la questionpic.twitter.com/qGdDVO7awA – Kendall Baker (@kendallbaker) 30 octobre 2022

Le même jour, Kyrie a déclaré qu’il n’était pas antisémite et soutenait toutes les religions. “Je suis un OMNISTE et je ne voulais pas manquer de respect aux croyances religieuses de qui que ce soit”, a-t-il a écrit. « L’étiquette « antisémite » qui m’est imposée n’est pas justifiée et ne reflète pas la réalité ou la vérité dans laquelle je vis au quotidien. J’embrasse et je veux apprendre de tous les horizons et de toutes les religions.