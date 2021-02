James Harden est désolé.

Cela fait un mois depuis son divorce avec les Houston Rockets, et alors qu’il y réfléchit, il s’excuse pour la fin des huit années et plus avec l’organisation.

« Je n’aime pas du tout ça parce que ce n’est pas qui je suis », a déclaré Harden à Rachel Nichols d’ESPN. « Le drame, le supplément comme vous voulez l’appeler, la négativité pour moi. Je n’aime pas vraiment l’énergie négative. C’est épuisant. Donc je n’aime pas comment cela s’est nécessairement passé.

« J’ai l’impression que ça aurait pu se passer beaucoup plus facilement, beaucoup plus facilement, mais c’est ce que c’est. »

Tout est arrivé à un point critique après une défaite éclatante contre les Lakers de Los Angeles le 12 janvier. Après le match, Harden a fait exploser les Rockets.

« (Les Rockets ne sont) tout simplement pas assez bons », a-t-il déclaré. «La chimie, du point de vue du talent, c’était clair.

« J’adore cette ville. J’ai littéralement fait tout ce que je pouvais. Je veux dire, cette situation est folle. C’est quelque chose que je ne pense pas pouvoir être réparé.

Il a été échangé aux Brooklyn Nets le lendemain dans le cadre d’un contrat à succès.

Harden n’a jamais atteint la finale de la NBA avec les Rockets et il était sûr que cette saison allait se terminer de la même manière. Même avant le début de la saison, le MVP de la NBA 2018 savait que son temps avec l’équipe avait mal tourné lorsqu’il a commencé l’année avec une amende de 50000 $ pour violation des protocoles COVID-19.

« Je m’excuse pour la façon dont ça s’est passé, mais je suppose que j’ai dû faire ce que j’avais à faire pour arriver là où je voulais aller », a déclaré Harden. «Et grâce à Houston, ils n’ont pas nécessairement dû m’échanger à Brooklyn. Ils auraient pu m’échanger n’importe où, mais ce sont des gars debout là-bas. Et ça s’est terminé de la bonne façon, mais ça n’a pas plu. comment ce mois ou deux s’est déroulé. «