La star des Avengers serait consciente après avoir subi une “blessure traumatique”

Renner a été nominé deux fois aux Oscars, en tant que meilleur acteur pour son travail dans le drame de la guerre en Irak de 2008 The Hurt Locker et en tant qu’acteur de soutien pour son travail dans Ben Affleck La ville en 2011. Son plus grand succès commercial, cependant, est venu des multiples projets Marvel dans lesquels il est apparu, ainsi que dans deux Mission impossible films et le film de David O. Russell agitation américaine.

Avec Reuters, AP

Découvrez la prochaine série TV, streaming et films à ajouter à vos incontournables. Faites-vous livrer The Watchlist tous les jeudis.

Qui? Quelle? Pourquoi sommes-nous si fascinés par ces célébrités ?

La légende du cinéma Charlotte Rampling est glamour, distante et féroce. À 76 ans, et après avoir joué dans des centaines de films, elle est plus qu’honnête sur les conséquences du désir et de l’ambition à Hollywood – et dans la vie.