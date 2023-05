La star des Astros, Jose Altuve, commencera une mission de réadaptation pour blessure au Triple-A

La star des Astros de Houston, Jose Altuve, se rapproche d’un retour d’un pouce droit cassé.

Altuve devait commencer vendredi une mission de réadaptation avec Triple-A Sugar Land.

L’octuple All-Star et MVP AL 2017 s’est cassé le pouce lorsqu’il a été touché par un terrain en jouant pour le Venezuela lors de la Classique mondiale de baseball. Il a été opéré le 22 mars et le directeur général Dana Brown a déclaré qu’après l’opération, il serait absent au moins huit semaines.

C’est le plus long Altuve a été mis à l’écart. Il a frappé .300 avec 103 points, 28 circuits et 18 interceptions pour le champion des World Series Astros la saison dernière.

Mauricio Dubón a bien joué en son absence, avec une moyenne de 0,287 à son entrée dans le match de vendredi contre les White Sox de Chicago.

Sugar Land devait affronter El Paso, le club Triple-A de San Diego.

Reportage de l’Associated Press.

Obtenez plus de la Major League Baseball Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore