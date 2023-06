La star des Archies Khushi Kapoor sort avec le chanteur AP Dhillon ? Les internautes s’en prennent à la fille de Sridevi

Khushi Kapoor, qui est prête pour ses débuts à Bollywood avec The Archies avec Suhana Khan, Agastya Nanda et d’autres acteurs, fait actuellement la une des journaux pour ses prétendues rumeurs de relation avec la chanteuse canadienne AP Dhillon, Sridevi et la fille cadette de Boney Kapoor, Khushi. Les rumeurs de relation d’AP Dhillon ont éclaté depuis que son nom est apparu sur sa chanson True Stories, et les fans sont extrêmement ravis de cette dernière rumeur de liaison, tandis que les internautes s’en prennent à l’actrice et affirment que c’est sa prétention à la gloire en ce moment comme non on parle d’elle mais seulement de Suhana depuis que le premier regard des Archies est sorti.

Les rumeurs de rencontres à propos de Khushi Kapoor ont éclaté après que AP Dhillon ait utilisé son nom dans les paroles de sa chanson, où il a mentionné que si vous riez, vous ressemblez à Khushi Kapoor. « Jadon hasse tan lage tu Khushi Kapoor », ce qui signifie « Quand tu ris, tu ressembles à Khushi Kapoor. » Clairement, c’est aussi bizarre que possible, et ce nouveau chien, Khushi, en couple avec AP Dhillon, s’est propagé comme une traînée de poudre, et on se demande comment la diva va réagir. Réagissant à la rumeur de leur relation, un utilisateur a commenté : » Hadd h aesa bhi kya hass deti h wo … waise wo khushi Kapoor bhi bilkul ache nhi lagti haste hue …. chusa hua aam lagti h …. usme.bhi daant bahar nikle hue ». Un autre utilisateur a déclaré: « Faire de la promotion pour les nepo kids parce que leur film arrive ».

Khushi Kapoor est l’enfant préféré de la maison Kapoor, et tout le monde la protège excessivement, en particulier son père, Boney Kapoor, et sa sœur, Janhvi Kapoor. En fait, c’est Janhvi qui l’admirait pour être devenue actrice, comme Boney l’a révélé dans l’une de ses interviews que Khushi l’avait surpris par son intérêt pour le théâtre et a admis que le jour où elle avait vu Janhvi sur scène pour son premier film, Dhadak, elle aussi décidé de devenir actrice. The Archies est une version OTT, et il y a trois enfants vedettes, dont Khushi Kapoor, qui vont faire leur entrée à Bollywood, et seul le temps dira qui réussira à gagner votre cœur.