La star des Archies, Khushi Kapoor, respire la sensualité dans une tenue scintillante au décolleté plongeant, Suhana Khan réagit

La fille de Boney Kapoor-Sridevi et la sœur de Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, ont déjà remporté le titre de «diva» avant d’entrer à Bollywood. La jeune puce fera bientôt son entrée à Bollywood avec The Archies. Mais, avant même sa sortie au cinéma, Jr Kapoor est devenue l’une des plus populaires sur Instagram.

Son Insta publie toujours des objectifs de mode majeurs et elle laisse ses abonnés stupéfaits avec son jeu de mode ace. Récemment, Khushi a rendu le « selfie de salle de bain » plus sexy en posant dans une tenue bleue et verte scintillante. Khushi a partagé un article de carrousel dans lequel elle a cloué l’art de porter une tenue flashy avec un décolleté plongeant comme une pro. Kapoor a partagé les photos en déclarant qu’elle était “entre deux changements”.

Dès que Khushi a partagé le message, il est devenu viral en un rien de temps. Plusieurs des followers de Khushi ont adoré son look et en sont devenus gaga. La fille de Shah Rukh Khan et co-vedette de Khushi, Suhana Khan, a également commenté ses photos en disant : “Wowwowwww.” Khushi a également répondu à son commentaire en disant : “@suhanakhan hehehe.”

En parlant de The Archies, le film marquera les débuts de trois enfants vedettes – Suhana Khan, Khushi Kapoor et Agastya Nanda. Basé sur les célèbres bandes dessinées américaines du même nom, il s’agit d’un film original de Netflix réalisé par l’un des cinéastes les plus acclamés, Zoya Akhtar.

Le film a récemment terminé son premier programme à Ooty et Zoya elle-même s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour annoncer la nouvelle. S’adressant à son Instagram le dimanche 19 juin, la réalisatrice a partagé une photo en noir et blanc avec le mot ‘WRAP’ écrit dessus et elle l’a sous-titrée, “C’est un signe #schedulewrap #thankyouooty.”





Les membres de la famille des débutants ont également réagi à la photo de Zoya. La sœur aînée de Khushi, Janhvi Kapoor, a laissé tomber trois emojis de cœur dans la section des commentaires. Shweta Bachchan Nanda, mère d’Agastya Nanda, a laissé tomber un cœur noir et un emoji étoile dans la section des commentaires. La mère de Suhana, Gauri Khan, a également aimé la photo. The Archies devrait sortir en 2023.