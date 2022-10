La star des années 70, Toni Tennille, revient sur ses derniers moments avec Daryl Dragon, face à la célébrité : “C’était difficile”

Toni Tennille est sortie de sa retraite pour réaliser un vœu de toute une vie.

La chanteuse lauréate d’un Grammy est connue pour sa chanson rebondissante de 1975 “Love Will Keep Us Together” aux côtés de son ancien mari Daryl Dragon. Elle dirige maintenant la production du Yavapai College Performing Arts Center de “Bonjour Dolly!” à Prescott, en Arizona. Elle est sur le point de jouer dans 12 représentations à partir du 3 novembre en tant que marieuse espiègle du XIXe siècle Dolly Levi.

“Quand Daryl et moi avons déménagé à Prescott en 2008, j’avais pris la décision de revenir sous le radar”, a déclaré Tennille à Fox News Digital. “J’en avais assez. Je voulais juste avoir une vie normale comme le font les gens ordinaires. Prescott m’a permis de le faire. Les gens ici sont vraiment merveilleux. Je me suis fait une très belle vie ici. Mais à propos de il y a trois ans, le doyen du collège m’a demandé si j’accepterais de faire [the show].”

“C’est un rôle que j’ai toujours voulu faire, mais ça ne s’est jamais présenté dans ma carrière”, a-t-elle partagé. “J’avais l’impression que ma fenêtre passait. Et c’est ma façon de contribuer au département musique et de récolter des fonds pour ça. Mais après ça, je ne fais plus de spectacles. C’est tout. Une fois que c’est fini, j’irai redevenir une personne normale.”

TONI TENNILLE RÉVÈLE LES DERNIERS MOTS QU’ELLE A DITS AU ‘CAPITAINE’ DARYL DRAGON

Tennille a déclaré qu’elle était depuis longtemps inspirée par Carol Channing, qui a ravi le public avec plus de 5 000 représentations de “Hello, Dolly!” sur Broadway et au-delà. Channing est décédé en 2019 à l’âge de 97 ans.

“Vous savez, autant je rêvais de faire le rôle, autant j’ai hésité”, a admis Tennille. “J’ai rencontré Carol plusieurs fois au cours de ma carrière, et c’était juste une personne merveilleuse. Chaque femme qui fait Dolly le fait à sa façon. Alors quand j’ai pensé à faire Dolly, j’ai décidé que je voulais faire d’elle une vraie personne. … Dolly était mariée à l’amour de sa vie quand elle était jeune. Quand il est mort, ils n’ont pas eu la chance d’avoir des enfants. Et il était très jeune. Elle a donc été une femme seule pendant des années et des années. Elle a dû aller travailler et gagner de l”argent pour subvenir à ses besoins. Une chose qu”elle aimait faire était le jumelage. Elle aimait réunir les couples. Cela l”a ramenée à l”époque où elle était avec l”amour de sa vie. Et c”était une sorte d”amour qu”elle voulait tout le monde à avoir.”

“Je voulais que les gens comprennent qu’elle n’était pas juste une personne plaisante et clin d’œil tout le temps”, a poursuivi Tennille. “Elle est très drôle, mais elle a aussi ce sous-jacent de solitude qu’elle a traversé… Mais l’histoire se termine d’une manière très touchante et sincère… Je peux comprendre ce qu’elle a traversé. J’aime aussi le fait qu’elle est une femme forte Il y a un monologue où elle dit [to her love], ‘Tu dois me laisser partir, pour que je puisse continuer et vivre le reste de ma vie et faire le bien.’ Je peux m’identifier à elle de bien des façons.”

Dragon et Tennille ont divorcé en 2014 après près de 40 ans de mariage. Ils sont restés proches et elle s’est même occupée de lui jusqu’à sa mort en 2019. Dragon est décédé d’une insuffisance rénale dans un hospice de Prescott à l’âge de 76 ans. Tennille était à ses côtés.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“La chose qui me vient à l’esprit quand je pense à lui, c’est la toute fin quand j’étais avec lui”, se souvient-elle. “Il ne pouvait vraiment plus parler à ce moment-là. Il était presque prêt à rendre son dernier souffle… J’ai pensé à la façon dont il aurait pu faire tellement plus. Quand je l’ai épousé, j’ai pensé:” Oh mon Dieu, je ” Je vais le réparer. Tout ce dont il a besoin, c’est de ma joie. Cela n’a tout simplement jamais fonctionné.”

“Je me souviens quand les jeunes hommes sont venus avec la civière pour l’emmener à l’hospice”, a-t-elle expliqué. “Il allait bientôt mourir. Ils sont venus le chercher, et je me tenais là près de la porte de la chambre. Je les ai vus plaisanter. Qui sait quel âge ils avaient ? Mais je me suis mis tellement en colère. Je leur ai dit : “Je veux que vous compreniez que cet homme que vous vous apprêtez à emmener mourir à l’hospice était un homme brillant. Je veux que vous le traitiez avec respect.” Peut-être que pour eux, c’était juste un autre vieil homme qu’ils devaient ramasser et emmener à l’hospice. Peut-être que plaisanter était leur façon de gérer ce qu’ils avaient à faire. Mais j’ai précisé qu’ils n’étaient pas autorisés à le faire. ne les laisserait pas faire ça à Daryl.

“… J’étais toujours là pour lui parce qu’il n’avait vraiment personne d’autre”, a poursuivi Tennille. “Et quand j’étais jeune, j’avais l’habitude de voir des personnes âgées et de penser:” Je ne serai jamais là. Mais si vous êtes assez chanceux, vous y arriverez. Vous le comprendrez peut-être alors, mais il sera trop tard. J’ai de la chance de l’avoir compris à temps.

Dragon et Tennille se sont rencontrés au début des années 70. Leur percée a eu lieu en 1975 lorsqu’ils ont repris la chanson de Neil Sedaka-Howard Greenfield “Love Will Keep Us Together”.

DARYL DRAGON, ‘CAPITAINE’ DU GROUPE POP THE CAPTAIN AND TENNILLE, MORT À 76 ANS

Le morceau a dominé les charts et a remporté un Grammy pour le disque de l’année. La chanson en a non seulement fait des stars, mais elle a également contribué à relancer la carrière de Sedaka. Cette année-là, son propre single “Bad Blood” atteint la première place.

Le couple, connu très tôt sous le nom de The Captain & Tennille, a suivi avec un mélange de reprises telles que « Muskrat Love » et « Shop Around » et des chansons originales, dont la ballade de Tennille « Do That to Me One More Time », qui a atteint le numéro 1. 1 en 1980. Ils ont également brièvement joué dans leur propre émission de variétés télévisée.

“J’ai apprécié ce que Daryl et moi avons fait”, a-t-elle déclaré. “C’était un homme difficile. Il était difficile à bien des égards. Dans mes mémoires, j’ai à peu près expliqué quelle était la situation avec Daryl et moi-même. Je l’aimais, mais il était impossible à bien des égards. Mais c’était un grand musicien. . Et quand nous étions ensemble, je pense que nous avons créé des choses assez merveilleuses.”

Tennille a déclaré qu’elle avait du mal à être aux yeux du public alors qu’ils montaient en flèche vers la gloire. Elle a noté que le père de Dragon était un célèbre chef d’orchestre symphonique et qu’il vivait à Malibu, où des personnalités célèbres s’arrêtaient régulièrement.

MIKE LOVE DES BEACH BOYS SE SOUVIENT DE LA FIN DE DARYL DRAGON : “IL NOUS A LAISSÉ UN GRAND HÉRITAGE À TRAVERS SA MUSIQUE”

“Il y était habitué”, a déclaré Tennille. “J’ai vécu et grandi à Montgomery, en Alabama… Je n’y étais pas habitué. J’adorais lire un livre tout seul dans un bon restaurant. Mais une fois que nous étions à la télévision tout le temps, je ne pouvais plus faire ça. . Si vous entrez dans un restaurant, vous entendez toutes sortes de chuchotements alors que les gens vous regardent. J’ai été élevée comme une femme du Sud pour être polie et gracieuse, mais je me souviens que je ne pouvais plus faire des choses simples, des choses simples qui me manquaient. Je me suis souvenu qu’une fois j’étais dans la cabine d’essayage d’un magasin. Une femme est entrée et a poussé le rideau. Je me tiens là, à moitié nu. Elle ne le voulait pas par malveillance, mais c’était tellement difficile. et embarrassant pour moi… Je me suis juste retiré autant que j’ai pu.

“Je savais que cela faisait partie du travail”, a déclaré Tennille à propos de la célébrité du jour au lendemain. “Et j’ai rencontré certains des plus grands chanteurs que j’ai toujours admirés… Mais le fait d’être une personne ordinaire me manquait. Je n’ai eu aucune tentation. Je n’ai pas utilisé ma célébrité pour obtenir des choses. Je ne voulais pas blesser les sentiments des gens alors qu’ils essayaient juste de montrer leur appréciation… Mais c’était difficile. Je sais que Daryl est resté fidèle à lui-même aussi. Il n’a jamais vraiment voulu être devant le groupe. Il voulait juste faire de la musique.

Pourtant, Tennille a déclaré qu’elle repensait à ses jours à faire de la musique avec Dragon avec tendresse. Quant à “L’amour nous gardera ensemble”, elle a dit que c’était “magique”.

“C’est juste une de ces chansons que vous n’oubliez pas”, a-t-elle déclaré. “Je ne peux pas te dire pourquoi, mais c’est juste magique.”

CAROL CHANNING, ACTRICE LÉGENDAIRE DE BROADWAY, MORT À 97 ANS, DIT UN PUBLICISTE

Bien que Tennille soit ravie de jouer le rôle de Dolly, elle a également hâte de revenir sous le radar une fois ses émissions terminées.

“J’aime ma vie discrète”, a-t-elle déclaré. “Prescott m’a permis de soutenir toutes les merveilleuses organisations que nous avons dans cette ville. Cela me rend heureux. Mais j’étudie aussi le chant classique depuis trois ans. Je veux voir jusqu’où je peux aller avec ma voix. Je J’adore la musique classique. Daryl aussi. Je veux juste continuer à faire les choses que j’aime.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.