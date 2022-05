La star des années 40, Carole Landis, apparemment oubliée aujourd’hui, “incarnait un véritable sentiment d’unité” pendant la Seconde Guerre mondiale, selon l’auteur

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Carole Landis, une star hollywoodienne qui a connu une fin tragique, a apparemment été oubliée avec le temps, mais maintenant Christian Blauvelt est déterminé à garder son héritage vivant.

L’auteur primé a récemment écrit un livre en partenariat avec Films classiques de Turner (TCM), “Victoire hollywoodienne”, qui explore comment les stars de l’âge d’or du cinéma ont soutenu les troupes américaines pendant la Seconde Guerre mondiale.

Alors que Blauvelt explore les réalisations de Bob Hope, Marlene Dietrich, James Stewart et Clark Gable – pour n’en nommer que quelques-uns – il met également en lumière Landis, décédé il y a près de 74 ans le 5 juillet 1948, à 29 ans.

“Il y a tellement de stars méconnues qui, je pense, méritent vraiment plus d’attention pour leur travail pendant cette période”, a déclaré Blauvelt à Fox News Digital. “Elle n’est pas très connue aujourd’hui, mais Carole Landis, avec quelques autres actrices, est allée ensemble et a parcouru plus de kilomètres à travers le monde, divertissant nos troupes en première ligne, que quiconque.

’30S STAR MARSHA HUNT RAPPELLE LE SOUTIEN AUX TROUPES AMÉRICAINES, LUTTE CONTRE LA LISTE NOIRE D’HOLLYWOOD: ‘C’ÉTAIT NÉCESSAIRE’

“Malgré ses réalisations, presque personne ne sait qui est Carole Landis aujourd’hui, ce qui est vraiment dommage”, a ajouté Blauvelt. “C’est une star qui a parcouru des dizaines de milliers de kilomètres pour rendre visite à nos troupes, leur faire passer un bon moment et simplement les faire se sentir bien dans leur peau pendant une telle période d’incertitude et de grande misère à venir. Elle incarnait un véritable sentiment d’unité.”

Selon TCM, l’actrice née au Wisconsin est apparue dans plusieurs petits rôles avant de devenir célèbre avec le fantasme préhistorique de 1940 “One Million BC”. Elle a ensuite joué dans des films comme “Topper Returns” et “I Wake Up Screaming” en 1941. ainsi que “Having Wonderful Crime” de 1945.

En 1942, Landis s’est fortement impliqué dans l’USO. Elle a également écrit un livre sur son expérience, “Four Jills in a Jeep”, qui a été acquis par 20th Century Fox et transformé en film en 1944. Il mettait en vedette les copains de tournée réels de Landis – Martha Raye, Kaye Francis et Mitzi Mayfair .

“C’était une chose tellement unique pour une actrice d’écrire un livre sur son expérience de divertissement avec les troupes”, a noté Blauvelt. “C’était un chemin si unique pour une femme prenant une telle position, tirant parti de son glamour pour une bonne cause. Cela ressemble à quelque chose qui se produirait naturellement aujourd’hui, mais à l’époque ce n’était pas aussi courant.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Blauvelt a décrit la pin-up blonde comme “l’équivalent féminin de Bob Hope”. En 1943, elle se produit en Grande-Bretagne et en Afrique du Nord, puis dans le Pacifique Sud en 1944. L’initiative prise par Landis, dit-il, va au-delà de ce que l’on attend d’une star féminine.

“C’était étonnant d’apprendre comment tirer parti de la célébrité pour en faire quelque chose de vraiment significatif”, a expliqué Blauvelt. “C’est quelque chose que nous ne voyons pas tout le temps. Et je ne pense pas que nous l’ayons vu aussi puissamment qu’il a été exprimé pendant la Seconde Guerre mondiale … ​​Et il y avait une réelle compréhension que l’effort de guerre transcendait la politique.

“Vous pourriez être très à gauche, à droite ou quelque part au milieu”, a-t-il poursuivi. “Les gens se sont quand même rassemblés pour faire face à cette menace commune. Indépendamment de la politique, les gens se sont réunis et ont réalisé qu’ils devaient monétiser leur célébrité pour collecter des fonds grâce à des obligations de guerre, rendre visite aux militaires blessés, divertir les troupes – tout ce qui pouvait être fait pour faire face la menace qui veut détruire complètement notre mode de vie, qui était le fascisme mondial.”

On dit que Landis a visité plus de 250 bases militaires pendant la guerre. Non seulement elle a participé à des campagnes d’obligations, mais elle a également soutenu des organisations au service des forces armées. Malgré des problèmes de santé liés à la dysenterie amibienne, au paludisme et à la pneumonie au cours de ses fonctions d’USO dans le Pacifique Sud, Landis a trouvé son implication dans le soutien des troupes personnellement épanouissante, a noté TCM. Elle a servi du café et s’est liée d’amitié avec des militaires à la cantine d’Hollywood, où ils pouvaient déguster un repas chaud et danser avec leurs stars préférées gratuitement.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Landis, surnommé “Pride of the Yanks” par la presse et “The Blonde Bomber” par les soldats, aurait été occupé par la Croix-Rouge, le Naval Aid Auxiliary et Bundles for Bluejackets. Elle a enseigné les premiers secours et donné du sang pendant son temps libre. Elle aurait dansé avec 200 soldats, les aurait invités dans sa maison de plage le week-end et aurait écrit des centaines de lettres à leurs familles.

Parmi les titres de Landis figuraient Air Raid Warden, commandant du Corps des infirmières aériennes et colonel honoraire de la Légion américaine.

Mais la vie de la star tourne court. Blauvelt a déclaré que ceux qui connaissent Landis aujourd’hui ont tendance à se souvenir d’elle pour sa disparition tragique.

Landis, dont la vie personnelle était en proie à des problèmes, a été retrouvé mort d’un suicide apparent. Selon plusieurs rapports, Landis a eu le cœur brisé après avoir appris que l’acteur Rex Harrison avait refusé de quitter sa femme Lili Palmer pour elle. C’est l’acteur qui a trouvé Landis pour la première fois chez elle.

Blauvelt a partagé que son livre vise à célébrer la vie et les réalisations de Landis, ainsi que celles de ses pairs.

LA STAR DES ANNÉES 40 SUSAN PETERS S’EST FONDU DANS L’OBSCURITÉ APRÈS LA FIN TRAGIQUE : LIVRE

“J’espère que les lecteurs auront le sentiment qu’une véritable unité est possible”, a-t-il déclaré. “Pas seulement à Hollywood, mais en Amérique dans son ensemble. Hollywood est un endroit où il y a tant de points de vue différents et tant d’affiliations politiques qui sont souvent en désaccord les unes avec les autres. Et pourtant, voici un moment où ils ont choisi de venir ensemble. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir cela à nouveau ? L’unité qui régnait à Hollywood à l’époque était représentative de l’Amérique dans son ensemble. Cela montrait que si l’industrie cinématographique pouvait se rassembler, le reste de l’Amérique le pouvait aussi.

“J’espère qu’en ce moment où il semble que nous soyons si divisés, ce petit aperçu d’unité que nous avons eu dans le passé, partagé par des gens comme Landis, puisse nous inspirer à atteindre à nouveau cela.”