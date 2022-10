La star des années 30, Marion Davies, était-elle une maîtresse hollywoodienne en proie à un scandale ? L’auteur espère faire connaître “son histoire”

Marion Davies, une star hollywoodienne dont la carrière a été éclipsée par “le plus grand film jamais réalisé” des décennies après sa mort, est de retour sous les projecteurs.

L’actrice, qui a marqué l’ère du cinéma muet et la première décennie des “talkies”, fait l’objet d’un nouveau livre intitulé “Capitaine de son âme” par la cinéaste Lara Gabrielle. Il raconte l’ascension de Davies vers la célébrité en tant que comédienne recherchée, ainsi que ses dernières années tragiques. Pour le livre, Gabrielle a retrouvé certains des confidents survivants de Davies qui étaient impatients de jeter un nouvel éclairage sur leur copain.

Davies est décédé en 1961 à 64 ans d’un cancer. Ces dernières années, elle a été interprétée par Kirsten Dunst et Amanda Seyfried dans “The Cat’s Meow” en 2001 et “Mank” en 2020 sur Netflix. Seyfried, 36 ans, a obtenu sa première nomination aux Oscars en 2021 pour le drame biographique.

Gabrielle a déclaré à Fox News Digital qu’elle voulait remettre les pendules à l’heure sur Davies, qui a longtemps été décrite comme une fêtarde belle mais sans talent et une maîtresse de haut niveau.

“Jusqu’à présent, Marion Davies était considérée comme la maîtresse de William Randolph Hearst”, a expliqué Gabrielle. “Et elle était tellement plus que ça. D’une part, leur relation était bien plus [than that]… ils étaient vraiment des âmes sœurs… Elle se considérait comme le capitaine de son âme. C’étaient ses mots. Voici une femme de cette époque qui a pris ses propres décisions. Elle a négocié ses propres contrats. Elle a décidé qu’elle allait prendre sa retraite selon ses propres conditions. Et je pense que cette histoire est très pertinente à cette époque, où nous voyons les femmes telles qu’elles sont.”

Hearst, qui a construit la plus grande chaîne de journaux du pays, a rencontré Davies pour la première fois alors qu’elle était une choriste de 19 ans à New York. Le magnat marié de 53 ans est tombé éperdument amoureux de la jeune interprète et a juré de faire d’elle une star. Selon Turner Classic Movies (TCM), Hearst n’a épargné aucune dépense et a même créé une société de production uniquement pour ses projets. Il a également conclu des accords avec de grands studios pour distribuer ses films.

“Le mariage de Hearst avec Millicent était essentiellement terminé”, a expliqué Gabrielle. “Ils n’avaient pas beaucoup de vie ensemble. Pendant ce temps, Hearst et Marion se sont liés par la littérature. Ils lisaient ensemble et parlaient des personnages. Marion était une lectrice vorace. Hearst aussi. Leur relation a donc grandi, et c’était un amour très naturel pour eux.”

L’affaire a duré trois décennies.

Gabrielle a souligné que malgré leur romance controversée, Davies a travaillé sans relâche pour prouver sa valeur à Tinseltown. Elle a continué à produire ses propres films.

“Marion était extraordinairement talentueuse”, a expliqué Gabrielle. “C’était une comédienne douée. Si vous voyez l’un de ses films aujourd’hui, elle est tout simplement hilarante. Elle était connue pour ce courage d’acier lorsqu’elle travaillait sur le plateau. Elle prenait toutes ses propres décisions et était très femme d’affaires astucieuse, ce qui était inconnu à l’époque.”

“Elle avait un bégaiement qui affectait à peu près tout ce qu’elle faisait”, a expliqué Gabrielle. “Mais elle ne s’est jamais vraiment laissée abattre. Elle a juste maintenu son sang-froid et sa force. J’ai l’impression que c’est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas à son sujet aujourd’hui… C’était très émouvant d’apprendre comment elle a géré ses difficultés.”

Davies s’est retrouvée dans ce que beaucoup ont qualifié de mystère de meurtre. Elle était à bord du yacht de Hearst lorsque le cinéaste Thomas Ince est décédé subitement en 1924 à l’âge de 44 ans. Pendant des années, la rumeur a couru que c’était Hearst qui avait tiré sur Ince après l’avoir confondu avec Charlie Chaplin dans le noir à cause d’une liaison présumée avec Davies.

“Quand je l’ai écoutée en parler sur ses cassettes autobiographiques, elle s’est dit : « Comment quelqu’un pourrait-il penser que c’est arrivé ? C’est tellement stupide » », a ri Gabrielle. “Tout s’effondre très vite… Essentiellement, il était malade. Il a pris un bateau-taxi pour retourner à San Diego avec un médecin qui était à bord et est retourné à Los Angeles où il est mort à la maison… Mais les gens aiment les bonnes histoires. ‘The Cat’s Meow’ a perpétué ce mythe assez fortement. On me pose encore souvent cette question.”

Et puis il y avait “Citizen Kane”, qui est toujours cité comme “le plus grand film jamais réalisé”. Le film de 1941, qui aurait été inspiré par Hearst, met en scène un personnage nommé Susan Alexander joué par Dorothy Comingore. Elle est dépeinte comme une chanteuse blonde sans talent que Kane (Orson Welles) tente de légitimer en stimulant sa carrière. Alors que beaucoup associent le rôle à Davies, Gabrielle a déclaré que la chanteuse d’opéra Ganna Walska et sa relation avec l’homme d’affaires Harold Fowler McCormick sont un modèle plus proche.

“Il y a certainement beaucoup de similitudes”, a déclaré Gabrielle. “Mais Kane et Susan Alexander étaient un mélange de personnes différentes… Susan Alexander a été dépeinte comme une ivrogne sans talent qui a utilisé Kane pour son argent et l’a laissé dans la poussière. Hearst était très contrarié par le film. Marion n’était pas autant, à moins publiquement. [later] a dit qu’Orson Welles pouvait faire n’importe quel film qu’il voulait faire et ‘qui suis-je pour lui dire comment faire son film ?'”

“Citizen Kane”, qui dépeint un magnat médial obsessionnel, a touché une corde sensible. Hearst était tellement furieux qu’il a mené une campagne acharnée contre le film, a rapporté History.com. Selon le point de vente, il a d’abord tenté d’arrêter la production. Puis il a publié des attaques personnelles contre Welles. Par la suite, il est allé jusqu’à interdire les publicités du film. Welles a déclaré plus tard que “Citizen Kane” n’était pas un biopic sur Hearst, mais plutôt un composite de plusieurs hommes puissants. Il n’a également jamais eu l’intention d’appeler Davies avec un personnage comme Alexander.

Davies a choisi d’élargir sa carrière en tant qu’investisseur dans l’immobilier californien. Selon les rapports, Davies a connu un tel succès qu’elle a donné à Hearst 1 million de dollars pour sauver son entreprise de la ruine financière pendant le ralentissement économique de la Dépression.

Mais derrière le faste et le glamour de sa vie hollywoodienne, Davies a enduré des luttes personnelles. On a émis l’hypothèse qu’un bégaiement invalidant a marqué la fin de sa carrière. Son dernier film était “Ever Since Eve” de 1937. Puis Hearst est décédé en 1951 à l’âge de 88 ans.

“La relation a duré jusqu’au moment même de sa mort”, a déclaré Gabrielle. “Embrasser Marion Davies était la dernière chose que William Randolph Hearst ait jamais faite. Elle était avec lui jusqu’à ce qu’il tombe dans le coma. Mais cela en dit long sur leur relation. Ils étaient dévoués l’un à l’autre. Elle a gardé une veillée de trois jours à son chevet avant de mourir sans un clin d’œil.”

Gabrielle a déclaré que les dernières années de Davies “étaient difficiles” car elle faisait face à l’alcoolisme et à un mariage malheureux avec Horace Brown. Le capitaine de la marine a été décrit comme un sosie de Hearst. Ils se sont mariés en 1951, quelques mois après la mort de Hearst.

“Ils n’étaient pas faits l’un pour l’autre”, a déclaré Gabrielle. “Elle a failli divorcer plusieurs fois, mais n’a jamais réussi. Et elle a beaucoup plus lutté contre l’alcoolisme après la mort de Hearst. Elle l’a toujours eu, depuis ses jours de chorus girl. Mais certaines personnes ont commencé à remarquer qu’elle avait un problème. Hearst s’inquiétait pour elle et cette maladie qu’elle avait vraiment. Il a fait beaucoup d’efforts pour garder l’alcool loin d’elle. Mais après sa mort, il n’y avait personne pour le faire pour elle. Alors ça a empiré… Un lecteur a écrit que le livre était une très belle pièce, mais les 10 dernières années ne font pas une lecture heureuse, ce qui est vrai.”

Au moment de sa mort, le New York Times a décrit Davies comme “une femme fatiguée, triste et solitaire”. Elle est décédée 10 ans après Hearst.

Aujourd’hui, Gabrielle espère que le public découvrira la vie tumultueuse de Davies à Hollywood, qui a apparemment été oubliée avec le temps.

“Marion n’était pas dédiée à être une star”, a déclaré Gabrielle. “Marion se considérait comme une personne normale qui travaillait comme actrice… Elle était fière de son travail, elle était fière de ce qu’elle accomplissait. Elle a gardé tous ses films, mais elle n’était pas du genre à se vanter . Hearst faisait ça beaucoup, et ça la mettait toujours mal à l’aise. Elle se moquait de tout ça et ne se prenait pas trop au sérieux. Elle était vraiment sa propre personne et pourtant, pendant des années, elle a été calomniée. Et j’espère que ce livre permet son histoire soit enfin connue.”