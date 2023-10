La star des animaux Ranbir Kapoor reçoit une convocation d’ED dans le cadre d’une affaire relative à une application de jeu ; plus de célébrités à sonder

Dernières nouvelles: Ranbir Kapoor a été convoqué par l’ED (Direction de l’Application) dans le cadre d’une affaire relative à une application de paris. La nouvelle devient virale sur Internet en ce moment et le Animal les fans de la star sont très inquiets. Ranbir Kapoor a été convoqué par ED le 6 octobre, soit vendredi. L’acteur pourrait ne pas apparaître tout de suite, car un article de News18 indique que l’acteur est actuellement hors de la ville. Cependant, il devra peut-être comparaître devant ED plus tard.

Pourquoi Ranbir a-t-il été convoqué par l’ED ?

Selon le reportage des médias sur la chaîne d’information sur le divertissement en ligne, un grand mariage élaboré a eu lieu au cours duquel de grandes célébrités ont été invitées par une dite famille appartenant à Chattisgarh. Et les paiements à ces célébrités auraient été effectués en espèces. Ce n’est pas ça, des avions affrétés ont été loués pour amener les invités sur le lieu du mariage. Ranbir Kapoor était l’une des célébrités qui ont joué et ED souhaite donc aller au fond de l’échange transactionnel et autrement lié au mariage.

Le montant mentionné dans les rapports se situerait autour de Rs 200 crore environ. ED veut savoir pourquoi les paiements de plusieurs millions de dollars ont été effectués en espèces. Ils soupçonnent une affaire de blanchiment d’argent. Que ce soit en attachant du glamour à l’application pour les promotions ou avec diverses activités promotionnelles via des célébrités, l’argent blanchi en dehors de l’Inde par ladite famille est ce sur quoi ED enquête actuellement.

Outre Ranbir Kapoor, d’autres célébrités sont susceptibles de recevoir une convocation d’ED. Les noms qui ont fait surface sont Pulkit Samrat, Sunny Leone, Neha Kakkar, Vishal Dadlani, Tiger Shroff, Ali Asgar, Elli AvrRam, Kriti Kharbanda, Bhagyashree, Bharti Singh et Nushrratt Bharuccha. Les chanteurs pakistanais Rahat Fateh Ali Khan et Atif Aslam pourraient également être convoqués, selon les informations. Cette rupture intervient après qu’ED a saisi environ Rs 400 crore après des perquisitions à Mumbai, Kolkata et Bhopal en septembre.

Regardez cette vidéo de Ranbir Kapoor ici :

Si le paiement de sommes énormes est effectué en espèces, il pourrait s’agir d’un cas d’évasion fiscale. Des rapports affirment qu’ED soupçonne que de l’argent est envoyé à l’étranger. Un lien avec Dubaï est également à l’étude, précise la chaîne d’information. ED veut savoir si l’impôt a été payé sur eux ou s’ils ont été payés frauduleusement.

Le rapport affirme que les canaux hawala pourraient être utilisés pour effectuer des paiements à ces célébrités pour les événements. Toutes les personnes connectées à l’application Mahadev seront interrogées par l’ED. Les forces de l’ordre veulent déterminer le mode de paiement convenu et la communication des célébrités avec les promoteurs de l’application.