La star des American Pickers, Frank Fritz, souffre d’un AVC et reste à l’hôpital alors que Mike Wolfe craint de ne pas «y arriver»

La star américaine des Pickers, Frank Fritz, a subi un accident vasculaire cérébral et reste à l’hôpital.

Sa co-star Mike a supplié les fans pour leurs prières.

Frank Fritz, ancien élève des American Pickers, a subi un accident vasculaire cérébral et est hospitalisé[/caption]

Mike, 58 ans, a fait une longue déclaration sur Instagram pour partager la triste nouvelle.

Il a commencé: «J’ai été très privé au cours de la dernière année en ce qui concerne la vie de Frank et le voyage qu’il a fait. Il y a eu beaucoup d’opinions concernant mon amitié avec celle de Frank et la série, mais ce n’est pas le moment de remettre les pendules à l’heure. Il est maintenant temps de prier pour mon ami.

“Frank a subi un accident vasculaire cérébral et est à l’hôpital. Veuillez le garder dans vos cœurs et vos pensées.

Mike a conclu: «Frank, je prie plus que tout pour que vous vous en sortiez bien. Je t’aime mon pote.”

Les fans d’American Pickers se sont précipités pour partager leurs meilleurs vœux dans les commentaires.

“Prières pour un rétablissement complet!” en a écrit un.

Un autre a partagé: “Je suis vraiment désolé d’entendre cela et j’espère que vous avez tous les deux pu guérir de vieilles blessures.”

Un troisième a ajouté : « Oh mon dieu NON ! Il s’en sortira.





SHAKEUP DU SPECTACLE

La nouvelle choquante de l’AVC de Frank survient un an après qu’il a été renvoyé de son rôle dans American Pickers.

Il est apparu pour la dernière fois dans l’émission lors d’un épisode de mars 2020, avant de prendre un congé pour se remettre d’une opération au dos.

Bien qu’ils soient amis d’enfance, une source proche de Frank a révélé en exclusivité à The Sun que Mike ne l’avait pas contacté depuis qu’il avait été viré de la série.

Depuis que Frank a été lâché, The Sun a révélé que les cotes d’écoute de l’émission avaient chuté à moins d’un million de téléspectateurs pour la première fois depuis des années.

ANTÉCÉDENTS DE SANTÉ

Dans un effort pour changer sa vie, Frank a récemment perdu 65 livres et on croyait qu’il menait une vie plus saine et évitait l’alcool.

Frank a déclaré au Sun qu’il s’était inscrit en cure de désintoxication pour abus d’alcool dans l’Iowa pendant 77 jours.

C’est arrivé après sa méchante séparation avec sa petite amie de longue date devenue l’ex-fiancée Diann Bankson.

Frank a déclaré à propos de leur rupture: “J’ai essayé de la boire.”

Ce passionné de vintage souffre également de la maladie de Crohn, qu’il combat depuis plus de 30 ans.

Outre ses problèmes de santé, Frank travaillait dans son propre magasin d’antiquités dans l’Illinois depuis qu’il avait été licencié par History Channel.