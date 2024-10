La star des American Pickers, Frank Fritz, est décédée à l’âge de 58 ans des suites d’un accident vasculaire cérébral en 2022.

La vie de la star de la télévision a changé pour toujours il y a deux ans après qu’il ait été victime d’un accident vasculaire cérébral dans sa maison de l’Iowa.

Depuis, il a été hospitalisé à plusieurs reprises, et un ami a confirmé son décès tragique dans un communiqué publié mardi 1er octobre.

Son partenaire et ami Mike Wolfe a écrit sur Instagram : « C’est le cœur brisé que je partage avec vous tous le décès de Frank hier soir.

Frank Fritz photographié en 2012 (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

« Je connais Frank depuis plus de la moitié de ma vie et ce que vous avez vu à la télévision a toujours été ce que j’ai vu, un rêveur aussi sensible que drôle. Le même hors caméra que devant, Frank avait un moyen d’atteindre le cœur de tant de personnes en étant simplement lui-même.

« Qui aurait rêvé que nous partagerions le cockpit d’un fourgon blanc devant des millions de personnes intéressées par nos aventures.

« Avant le spectacle, nous partions ensemble vers des endroits dont nous ignorions l’existence, sans destination en tête et juste avec la passion commune de découvrir quelque chose d’intéressant et d’historique. »

Il a poursuivi: « Nous avons fait d’innombrables voyages et partagé tant de kilomètres et je me sens béni d’être là à ses côtés lorsqu’il a fait un dernier voyage de retour. Je t’aime mon pote et tu vas tellement me manquer, je sais que tu es dans un meilleur endroit. »

L’équipe des American Pickers (Brian Killian/WireImage)

Sa co-star Danielle Colby a également rendu hommage à son amie, partageant une photo sincère et un tas de photos sur les réseaux sociaux.

Elle a écrit : « Frank, ta capacité à faire rire tout le monde va me manquer, ton amour pour les tatouages ​​parlants, tes collections épiques mais ce qui me manquera le plus, ce sont ces petits aperçus de vulnérabilité de temps en temps.

« Frank, tu aimais ton chat et ta maman et nous étions liés par ces choses. Tu nous manqueras pour toutes ces raisons et bien d’autres.

« Repose en paix, chien de la route. »

De nombreux fans de Fritz et Cornichons américains se sont rendus sur les réseaux sociaux pour rendre hommage au présentateur de télévision.

« C’est une si triste nouvelle à entendre. Repose en paix, Frank Fritz », a écrit une personne sur Twitter.

Tandis qu’un deuxième disait de Cueilleurs américains star : « J’ai adoré ce spectacle. »