La star des 76ers de Philadelphie, Joel Embiid, perd 70 contre les Spurs lors de la victoire

PHILADELPHIE — Joel Embiid a marqué 70 points pour surpasser Wilt Chamberlain et établir un nouveau record de franchise pour les points en un seul match, menant les 76ers de Philadelphie à une victoire de 133-123 contre les Spurs de San Antonio et la recrue Victor Wembanyama au Wells Fargo Center.

La dernière ligne d’Embiid – 70 points, 15 rebonds et 5 passes décisives – n’a jamais été réalisée auparavant dans l’histoire de la NBA, selon la recherche Stats & Information d’ESPN. En plus d’établir un nouveau record personnel et de franchise, il a également dépassé les 64 points de Giannis Antetokounmpo contre les Indiana Pacers pour le plus grand nombre de points en un seul match par un joueur cette saison.

Embiid a battu le record avec un lay-up d’un océan à l’autre à la fin du quatrième quart-temps, couronnant une performance légendaire qui l’a vu marquer 24 points au premier quart, 34 en première mi-temps et égaler son précédent sommet en carrière de 59 points. — établi l’année dernière contre l’Utah — en 3 quarts-temps après avoir terminé le troisième avec un recul de 3 points.

Un sommet en carrière Année Wilt Chamberlain* 100 1962 Kobe Bryant 81 2006 David Thompson 73 1978 Damien Lillard 71 2023 Donovan Mitchell 71 2023 David Robinson 71 1994 Elgin Baylor 71 1960 Devin Booker 70 2017 Joël Embiid 70 2024 *Chamberlain a marqué au moins 70 points six fois

À ce stade, la seule question qui restait était de savoir si Embiid reviendrait dans le quatrième ou s’il passerait les 12 dernières minutes sur le banc comme il l’a fait à plusieurs autres reprises cette saison lors de victoires éclatantes.

San Antonio, cependant, a tenu bon, mené par une superbe performance de 33 points et 7 rebonds de Wembanyama – ce qui a conduit à une ovation massive lorsque Embiid est revenu dans le match à 6:38 de la fin du match.

Embiid a ensuite été immédiatement victime d’une faute de Jeremy Sochan lors de sa première possession offensive du quart, réalisant les deux lancers francs pour établir un nouveau sommet en carrière. La foule espérait désespérément voir le MVP en titre de la NBA entrer dans l’histoire – au point où ils ont hué leur propre joueur, Danuel House Jr., lorsqu’il a pris un corner à 3 points au milieu du quart.

Embiid a finalement égalé le précédent record de franchise de Chamberlain de 68 points avec une paire de lancers francs avec 1:57 à jouer, avant que son lay-up d’un océan à l’autre ne batte le record.

C’est une performance qui a fait paraître prophétique la conférence de presse d’avant-match de l’entraîneur du Temple de la renommée, Gregg Popovich.

Lorsqu’on lui a demandé si Sochan pourrait aider Wenbanyama à garder Embiid, Popovich a simplement répondu : “Je ne pense pas que ce que nous faisons ait de l’importance.”