La star des 49ers Christian McCaffrey se produit sur scène au concert de Zach Bryan

Zach Bryan est apparemment un grand sportif.

Quelques jours après avoir amené le quart-arrière des Giants de New York Daniel Jones sur scène avec lui lors d’un spectacle – et lâché un chant « Go Birds » des Eagles de Philadelphie sur son visage – Bryan a amené une autre star de la NFL dont l’équipe que ses Eagles ont vaincue en séries éliminatoires, San Francisco Le porteur de ballon des 49ers Christian McCaffrey.

Bryan était beaucoup plus amical avec McCaffrey, le laissant chanter et même jouer du piano sur certains des tubes de la star country.

Les deux ont ensuite échangé des plaisanteries sur Twitter après le spectacle.

Et il semble que Bryan ne soit pas seulement un grand fan de football américain. Au milieu des rumeurs sur le possible transfert du vétéran défenseur d’Arsenal Rob Holding à Besiktas, Bryan – apparemment un fan de l’un des plus grands clubs londoniens de Premier League – a tweeté en faveur de Holding.

Arsenal et les Eagles ont tous deux terminé deuxièmes de leurs ligues respectives la saison dernière, Arsenal derrière Manchester City dans le tableau de la Premier League après un effondrement en fin de saison tandis que Philadelphie a perdu contre les Chiefs de Kansas City dans un Super Bowl passionnant en Février.

Bryan espère sans aucun doute que la saison prochaine offrira un résultat différent.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Aigles de Philadelphie 49ers de San Francisco