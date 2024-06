La star d’Endrick et d’Arsenal envoie un message à Gabriel Martinelli après la victoire spectaculaire du Brésil

La star d’Arsenal Gabriel Martinelli a été saluée par la star du Real Madrid Endrick et son coéquipier brésilien Gabriel Magalhaes après la victoire spectaculaire 3-2 contre le Mexique.

Le milieu de terrain de Fulham, Andreas Pereira, a donné l’avantage aux visiteurs après seulement cinq minutes après avoir récupéré le ballon juste à l’extérieur de la surface mexicaine, avant de dépasser deux défenseurs et de renvoyer le ballon sur le gardien Julio González.









Martinelli a ensuite donné au Brésil une avance de deux buts de l’autre côté de la mi-temps lorsque, moins de 10 minutes après la pause, Yan Couto a repoussé son centre devant le but sur un Martinelli dans la foulée qui a porté le score à 2-0. Cependant, le centre d’Alexis Vega 20 minutes plus tard a été capté à bout portant par Julian Quinones pour donner au Mexique l’espoir d’un retour.

Ce retour a été complété par l’égalisation de Guillermo Martínez Ayala à la 92e minute sur un corner dans lequel sa tête a été stoppée pour la première fois par le gardien de Liverpool Alisson, mais la star des Reds n’a pu que le repousser sur le chemin d’Ayala dont le tir a trouvé le coin le plus éloigné pour porter le score à 2. -2.

Mais le théâtre ne s’est pas arrêté là, avec le jeune superstar du Real Madrid, Endrick, qui a donné le dernier mot au Brésil. A six minutes du temps additionnel restant après l’égalisation mexicaine, le Brésil a mis la pression et le joueur de 17 ans a trouvé le chemin des filets grâce à un centre brillant de Vinicius Jr. qui a trouvé la tête d’Endrick qui l’a envoyé dans le but. le coin le plus éloigné.

Après le choc, Martinelli a publié trois photos sur son Instagram, les deux premières de lui s’alignant pendant l’hymne national avant la troisième le montrant lui et ses coéquipiers célébrant son but, avec la légende : « Toujours un honneur de porter ce maillot » avec un emoji coeur rouge et drapeau brésilien.

Après le match, Magalhaes a commenté « Tu es génial mon frère ! » avec deux emojis applaudissant tandis que le vainqueur du match, Endrick, disait : « Tu as si bien joué !!! ».