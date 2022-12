La star d’Emotional Strictly retrouve sa soeur sosie après deux ans d’écart

Ellie Taylor de STRICTLY Come Dancing a enfin retrouvé sa sœur après deux ans de séparation.

La star de Ted Lasso a partagé sa joie sur Instagram hier soir lorsque Rachel a atterri au Royaume-Uni depuis l’Australie.

Ellie Taylor a célébré l’arrivée de sa sœur Rachel au Royaume-Uni après avoir voyagé en Australie il y a deux ans[/caption]

L’actrice a posté des clichés de Rachel qui vit en Australie depuis deux ans[/caption]

La comédienne Ellie, 39 ans, a posté des clichés heureux du couple se préparant pour une soirée attendue depuis longtemps en ville, l’actrice se glissant dans une robe noire décorée de marguerites dorées et portant un maquillage glamour.

Elle a écrit: “J’ai hâte de voir ce dweeb absolu – elle est complètement Sheila.”

Ellie a posté une autre photo des frères et sœurs ensemble et a écrit: “Réunis avec ce garçon ce soir … il y aura beaucoup de vodka à boire du coca light.”

Ellie a quitté Strictly la semaine dernière après avoir atterri dans les deux derniers avec Fleur East.

La mère émotive a fondu en larmes lors de l’émission dérivée It Takes Two days plus tard après son retour à la vie normale, affirmant que l’expérience était

Les résultats de la semaine ont vu Ellie, qui avait dansé un jive sur Brown Eyed Girl avec son partenaire Johannes Radebe, en bas du classement et les juges ont tous voté pour sauver Fleur.

Ellie a déclaré après avoir appris que son temps était écoulé : « Ça a été et ça a été, je vais être une machine à clichés maintenant, mais ça a été tout et plus encore.

“Je ne m’attendais pas en un million d’années à rester aussi longtemps et à en faire l’expérience aussi pleinement.

“Il s’agit strictement de danse, mais il s’agit aussi des gens, et de chaque partie de ce spectacle de haut en bas, des dirigeants au maquillage, des cheveux aux costumes, des décors au groupe, à mon collègue célébrités et les danseurs – même certains des juges ont été corrects !

“Ce fut un privilège absolu de faire partie des anciens de Strictly et j’ai vraiment adoré ça.”

Ellie est devenue la neuvième personne à quitter la série[/caption]