La star d’Emmerdale, Will Ash, révèle que d’autres Milligans attendent de venir au village

Les TÉLÉSPECTATEURS ont tenu à en savoir plus sur la famille de Caleb et Nicky Milligan.

Lors d’une conversation avec The Sun et d’autres médias, l’acteur d’Emmerdale, Will Ash, a taquiné qu’il pourrait y avoir d’autres membres de leur famille à venir.

Caleb et Nicky Milligan se sont révélés être liés

Ils avaient un plan pour reprendre Home Farm

Mais c'est devenu incontrôlable

Se présentant dans les Dales pour la première fois en décembre 2022, Caleb Milligan a révélé qu’il était le fils secret perdu depuis longtemps de Faith Dingle, mais n’a rien révélé sur son père biologique.

Le personnage est resté enveloppé de son mystère jusqu’à ce que sa véritable identité en tant que fils illégitime de Frank Tate et ses véritables motivations soient finalement révélées.

Pour couronner le tout, Caleb avait un parent qui errait dans le village éponyme d’ITV, à l’insu de personne – son fils Nicky qui avait été embauché comme nounou à Home Farm.

Le couple a laissé de nombreux téléspectateurs intrigués en laissant entendre que, malgré sa romance naissante avec Leyla Harding, Caleb était toujours quelque peu impliqué avec son ex-épouse.

Les fans de savon ont immédiatement spéculé sur l’identité de la mystérieuse mère de Nicky, se demandant si elle aurait pu déjà apparaître dans le village ou être l’un des personnages oubliés les plus emblématiques d’Emmerdale comme Sadie King.

Cependant, Will Ash a mentionné qu’il pourrait y avoir plus de Milligans à sortir des boiseries, taquinant des frères et sœurs potentiels pour son fils à l’écran Nicky.

« Il y a un énorme potentiel », a-t-il dit. « Nous avons parlé de mon ex-femme, donc il y a déjà une petite image de cela même si elle n’a jamais été dedans. »

« Nous avons beaucoup parlé d’elle. Il a également dit à Leyla à propos de ses enfants, au pluriel. Je n’ai jamais eu cette discussion avec les producteurs mais Nicky pourrait avoir des frères et sœurs, des enfants plus âgés.

« Il y a un potentiel pour que ces personnages viennent et je pense que ce serait bien de le développer. Il y a beaucoup de secrets là-bas », a-t-il ajouté.

Plus tôt en juin, la star de Faith Dingle, Sally Dexter, a également taquiné que son personnage pourrait avoir d’autres enfants secrets comme Caleb.

L’acteur de Nicky Milligan Lewis Cope, quant à lui, a clairement indiqué qu’il était impatient d’en savoir plus sur sa mère à l’écran avant de rencontrer d’autres parents.

« Ce serait bien si ma mère venait parce qu’elle a été tellement mentionnée et qu’il y a eu une partie importante de notre histoire depuis le début. »

« Donc, ce serait bien de voir cette relation entre elle et moi. Mais aussi mon père et elle, cela semble être très complexe. »

Le père et le fils ont connu de nombreux hauts et des bas tout au long de leur séjour à Emmerdale et se sont affrontés alors que le mariage de ce dernier avec Gabby Thomas approchait à grands pas.

Le plan de vengeance de Caleb s’est effondré à son apogée lorsque Nicky a décidé qu’il ne voulait plus vivre dans le mensonge et a dit à Gabby qu’il était gay.

Selon Lewis Cope, la relation de Nicky avec son père a toujours été difficile.

« Il a peur de lui parce qu’il y a eu beaucoup de scènes où il essaie de lui tenir tête mais il ne semble jamais réussir. Donc, il se sent définitivement inférieur à lui.

Accablé et se sentant trahi par le comportement de Caleb envers, Nicky s’est révélé capable de porter les choses à un tout autre niveau… en poussant son père d’une crête boisée jusqu’à sa mort imminente.

« Je pense que c’est juste sous l’impulsion du moment, il est juste reculé dans un coin, il se sent trahi et quelque chose vient de lui. La colère l’emporte sur lui », a expliqué Lewis.

« Au moment où il pousse Caleb, il ressent un énorme regret mais aussi un mélange de soulagement parce qu’il a l’impression que son père l’a manipulé pendant si longtemps et l’a également trahi. »

Il a ajouté: « Mais évidemment, il aime toujours son père et ce serait tragique s’il devait mourir. »

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV.

Caleb subit les contrecoups de ses actes

Nicky est-il allé trop loin ?