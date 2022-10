La star d’Emmerdale tombe malade de Covid quelques jours seulement après avoir tourné avec The Chase, Love Island, Loose Women et des stars du savon

Une star d’EMMERDALE est tombée malade du coronavirus quelques jours seulement après avoir tourné avec les stars de The Chase, Love Island et Loose Women.

L’actrice de savon s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour informer les fans qu’elle avait attrapé Covid-19, admettant qu’elle se sentait “pourrie”.

TVI

Lisa Riley a révélé qu’elle avait été malade avec Covid cette semaine[/caption]

innstagram/@lisajaneriley

Lisa, 46 ans, qui est surtout connue pour jouer Mandy Dingle sur le feuilleton ITV, a partagé jeudi la mise à jour de la santé avec ses fans Instagram.

Elle a dit à ses fans dans une publication Instagram : « Le troisième jour de cette horrible expérience Covid. C’est vraiment, vraiment pourri.

«Horrible mal de gorge, toux, toux sans fin et sensation générale de merde absolue. Pour tous les autres avec ça, je connais votre douleur.

“J’espère que je me sentirai bientôt plus forte”, a-t-elle écrit à côté d’un cliché de son test positif alors qu’elle prenait un repos bien mérité à la maison.

EN SAVOIR PLUS SUR EMMERDALE DÉCISION MORTELLE Spoiler Emmerdale: Al Chapman contraint de choisir de sauver Kerry ou Chas plein de foi Les fans d’Emmerdale sont partis en larmes alors que Faith Dingle célèbre ses derniers jours

Son test positif est survenu quelques jours seulement après que Lisa était occupée à filmer une chorale de Noël aux côtés de plusieurs autres célébrités.

Elle a été rejointe par des visages célèbres pour Britain Get Singing, une nouvelle émission ITV qui sera diffusée pendant la saison des fêtes.

Le Sun a révélé en exclusivité la liste des stars, qui comprenait des visages célèbres de Coronation Street, Emmerdale, Loose Women, Love Island et The Chase.

L’équipe de Lisa comprenait également Mark Charnock, Olivia Bromley, Daisy Campbell, Bradley Johnson et Lawrence Robb.





Une équipe de Coronation Street voit Rob Mallard, Michael Le Vell et Sue Davaney parmi certaines de leurs co-stars.

Tandis que Loose Women est représentée par Brenda Edwards, Coleen Nolan, Denise Welch, Judi Love, Linda Robson et Kelle Bryan.

Les Love Islanders Tasha Ghouri, Antigoni Buxton, Andrew Le Page, Danica Taylor, Luca Bish et Paige Thorne seront également de la partie.

Tandis que The Chase est représenté par Anne « The Governess » Hegerty, Jenny « The Vixen » Ryan et Darragh « The Menace » Ennis.

Un initié de la télévision a déclaré: «L’émission sera un plaisir festif brillant, le tout au nom d’une grande cause de sensibilisation à la santé mentale.

“Il y en a pour tous les goûts, des fans de savon aux obsédés de la réalité et aux accros aux jeux-questionnaires, c’est donc un visionnage parfait pour toute la famille pendant la saison idiote.”

Au cours de la spéciale de 90 minutes, qui a déjà été filmée à Manchester le week-end dernier, cinq groupes de chorales de célébrités s’affronteront pour être couronnés champions de l’extravagance festive.

Emmerdale n’a fait aucun commentaire sur la maladie de Lisa lorsqu’il a été contacté par The Sun Online.