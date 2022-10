La star d’Emmerdale taquine un épisode épique en direct alors qu’elle révèle les secrets des coulisses de l’émission spéciale du 50e anniversaire

Une icône d’Emmerdale a appelé au retour de l’épisode en direct dans le but de maximiser le feuilleton à son plein potentiel pendant la légendaire semaine du 50e anniversaire.

Daisy Campbell joue Amelia Spencer dans le feuilleton ITV et fait partie intégrante de la célébration de l’anniversaire en cours car elle est tombée en difficulté pendant la terrifiante tempête de vent.

Daisy Campbell a appelé le feuilleton pour faire un autre épisode en direct

La jeune star est au cœur des intrigues actuelles

Les téléspectateurs ont vu Amelia se battre contre les conditions auxquelles elle a été confrontée et elle semble maintenant avoir accouché tout en se cachant dans une vieille grange branlante, juste à l’extérieur du village, mais aucun des autres résidents ne sait exactement où elle se trouve.

Alors que les villageois commencent désespérément à chercher Amelia, avec des conséquences mortelles possibles, l’actrice Daisy a parlé du tournage des scènes et de l’importance de jouer un rôle aussi important en tant que l’une des principales stars de la semaine du 50e anniversaire,

Daisy a déclaré: «C’est censé avoir été juste au-dessus de la colline du village. C’est censé être à cinq minutes à pied du village parce qu’elle n’arrive qu’à un certain point avant d’accoucher.

“J’avais l’impression que nous tournions un film, ce sont mes meilleurs jours de tournage que j’aie jamais faits. Ça ne ressemblait pas à Emmerdale.

Elle a ajouté: «Ils avaient ces bâtons vissés dans la porte et les hommes d’accessoires ont dû secouer la porte, et évidemment beaucoup de vent l’a fait parce que nous avions trois énormes éoliennes à l’extérieur et nous en avions une à l’intérieur, et ils ont dû secouer ce. Tout était vraiment intense.

Se rappelant avoir fait partie des célébrations du 40e anniversaire il y a 10 ans et avoir été impliquée dans l’épisode en direct, Daisy a de bons souvenirs et a fait appel à ITV pour créer un autre épisode en direct de l’émission à succès.

L’actrice a déclaré: “C’était incroyable. Je ne me souviens pas de grand-chose parce que je pense que je n’avais que huit ans environ, c’était quand je suis entré dedans mais c’était fou.

«Je pense que j’ai adoré parce que c’était comme si nous faisions un spectacle, nous avions des mois et des mois de répétitions, et c’était comme si vous répétiez juste pour un spectacle.





“Ensuite, quand il s’agissait de faire le live, c’était incroyable. Je le referais certainement.

Il reste à voir quel est le sort d’Amelia et de son enfant à naître pendant la tempête meurtrière, mais les patrons ont révélé qu’un bébé serait né au cours de la 50e semaine, il semble donc probable qu’Amelia sera le personnage à suivre avec ces plans .

Amelia sera-t-elle retrouvée à temps ?

Daisy joue Amelia qui s'est retrouvée isolée à cause de la tempête

