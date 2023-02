La star d’Emmerdale taquine le retour d’un couple légendaire après une séparation de choc

L’AMOUR va et vient dans les Dales et les flammes se retrouvent souvent les unes aux autres.

L’histoire va bientôt se répéter selon une star d’Emmerdale avec le retour d’un couple emblématique.

Rex

TVI

Paddy Kirk est renvoyé dans la piscine de rencontres la semaine prochaine[/caption] TVI

Et s’il avait besoin de faire la paix avec son passé pour aller de l’avant ?[/caption]

Chas Dingle s’est fait beaucoup d’ennemis hors écran en se lançant dans une liaison avec Al Chapman.

Mais la colère des téléspectateurs d’ITV envers n’était pas à la hauteur du chagrin de Paddy Kirk.

Dans des scènes récentes, le vétérinaire bien-aimé du village interprété par Dominic Brunt a été vu en train de lutter pour faire face à la chute de son mariage avec Chas.

Avec un ressentiment débordant, il a même essayé de pousser le manager de Woolpack hors d’Emmerdale et loin de leur fille Eve.

Cependant, Paddy pourrait trouver du réconfort dans les bras d’une dame bien connue de son passé.

L’actrice de Mandy Dingle, Lisa Riley, a récemment parlé d’une éventuelle réunion entre les ex-époux.

Les spoilers de la semaine prochaine ont taquiné Mandy et Paddy se retrouveront seuls, marchant ensemble dans Memory Lane et partageant une bouteille de vin.

La tension surgit avec l’esthéticienne faisant tout ce qu’elle peut pour la combattre.

«Ils commencent juste à parler des excursions d’une journée qu’ils ont faites à Blackpool. C’est de la nostalgie totale », a expliqué Lisa.

“Et puis leur chanson arrive, qui est What’s Love Got To Do With It de Tina Turner, et les combats et combats de Mandy.”

Mais la femme de 46 ans a également précisé une chose : Mandy refuse d’être traitée « comme un paillasson » par Paddy, peu importe ce qu’elle ressent.

“Ils se verrouillent les yeux et Mandy dit:” Non “. Mandy ne veut plus être un paillasson.

La propriétaire du salon de beauté est hantée par son passé relationnel, mais la pression de faire partie du clan Dingle pèse également sur elle.

NOUVELLES D’EMMERDALE Tout ce que vous devez savoir sur Emmerdale Nouveau, départ et retour du casting d’Emmerdale

Où est filmé Emmerdale ?

Tous les spoilers d’Emmerdale

Notre blog en direct sur les spoilers de savon avec des nouvelles à jour

L’histoire du pub emblématique d’Emmerdale, The Woolpack

Une fois sa liaison révélée, Chas a été rejetée par la plupart des membres de sa famille – y compris Mandy – et même isolée pendant la saison des fêtes.

La peur que la famille lui tombe dessus comme une tonne de briques pourrait-elle empêcher Mandy de se rapprocher à nouveau de Paddy ? Lisa Riley n’en est pas si sûre.

“Elle a toujours été un paillasson quand il s’agit de relations et elle refuse, parce qu’elle sait que ce n’est pas bien et je pense qu’au fond de sa tête, elle peut aussi entendre le reste de la famille dire:” Mandy, ne le fais pas ” “, a déclaré l’actrice.

“Mais quand Tina Turner arrive, ils pensent que c’est un signe, quelqu’un leur dit.”

Les fans du programme basé dans le Yorkshire se souviendront que Mandy et Paddy ont une longue histoire ensemble, car ils sont impliqués dans une romance intermittente depuis 1999.

Le couple s’est marié avant que Paddy ne l’appelle quand il a découvert que Mandy l’avait également trompé.

Cependant, Mandy a peut-être appris de ses erreurs et les téléspectateurs lui demandent depuis longtemps de balayer Paddy après son mariage raté avec Chas.

Et Lisa n’a pas pu s’empêcher de remarquer à quel point les téléspectateurs étaient impatients que le couple légendaire répare leur romance.

“Partout sur les réseaux sociaux, c’est ce qu’ils veulent”, a-t-elle affirmé.

«Ce que nous avons réalisé, c’est que lorsque la pandémie a frappé, tout le monde regardait Paddy et Mandy à l’heure du déjeuner et ils ont adoré ça. Cette génération n’était même pas née.

Mandy et Paddy vont-ils céder ?

Branchez-vous sur ITV tous les soirs de semaine à partir de 19h30 pour le savoir.

TVI

Paddy descend Memory Lane avec une ex-femme la semaine prochaine[/caption] TVI

Mais vont-ils céder et raviver leur romance ?[/caption]