La star d’Emmerdale, Susan Cookson, révèle que la mort de son mari l’a amenée à cesser de jouer

La star d’EMMERDALE, Susan Cookson, a admis qu’elle était prête à abandonner le métier d’actrice pour devenir infirmière après avoir pris soin de son mari, l’acteur de The Inbetweeners, Malcolm Scates.

Après la tragédie de la mort de son mari en 2016, l’actrice de 58 ans a été inspirée pour arrêter d’agir et devenir infirmière et aider les autres.

Susan a admis qu'elle était prête à arrêter d'agir pour devenir infirmière

Cependant, ses plans ont changé après avoir reçu un appel téléphonique lui proposant un rôle d’infirmière Wendy Posner à Emmerdale.

S’adressant à The Mirror, Susan a révélé: «J’étais un peu à la croisée des chemins dans ma vie à travers une chose et une autre et j’ai décidé que je voulais un travail plus régulier.

« J’ai commencé à songer à changer de carrière et à devenir infirmière. Mon mari, qui n’est malheureusement plus avec nous, était très malade et je l’ai soigné.

« Et j’avais joué beaucoup de médecins et d’infirmières au fil des ans, donc c’était une carrière que je connaissais un peu.

« J’étais dans ma voiture, à environ 10 minutes de cette réunion, quand mon téléphone a disparu. C’était la productrice d’Emmerdale, Jane Hudson. J’ai travaillé avec elle il y a de nombreuses lunes sur Casualty, mais je ne lui avais pas parlé depuis des années.

Le mari de Susan, Malcolm, était également acteur et il est apparu dans Shameless, Holby City, Waterloo Road, The Bill et Doctors.

Il a également eu des rôles mineurs dans les films de 2010 The Wolfman et The Inbetweeners Movie.

Avant de jouer Wendy dans le feuilleton ITV, Susan était surtout connue pour jouer Maggie Coldwell dans Casualty.

Pendant ce temps sur Emmerdale, Wendy a récemment trouvé l’amour avec Bob Hope.

Mais les fans savent que Wendy joue un jeu dangereux puisqu’elle a récemment entamé une liaison torride avec le Dr Liam Cavanagh.

Susan a joué Wendy au cours des quatre dernières années et a maintenant signé un contrat pour une autre année.

Elle a également fait deux apparitions dans Coronation Street au fil des ans en tant que Marion, la mère de Callum Logan, qui est partie en guerre avec les Platts.

Elle a également joué trois épisodes de Hollyoaks en 2017 dépeignant un avocat impliqué dans le procès pour meurtre d’Amy Barnes.

Susan vit maintenant à Sheffield et est mère de fils Ruari, 27 ans, et Dan, 21 ans.

Wendy a récemment commencé une liaison torride avec le Dr Liam Cavanagh à Emmerdale

Avant de jouer Wendy, Susan était surtout connue pour jouer Maggie Coldwell dans Casualty