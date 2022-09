La star d’Emmerdale, Ryan Hawley, lance un appel émotionnel après la mort de son meilleur ami d’une tumeur au cerveau

L’ANCIENNE star d’Emmerdale, Ryan Hawley, a lancé un appel déchirant aux fans alors qu’il s’apprête à se lancer dans une mission difficile pour la charité.

On se souvient surtout de Ryan pour avoir joué le favori des fans Robert Sugden dans le feuilleton ITV Emmerdale où sa relation avec Aaron Dingle (Danny Miller) a accroché les fans.

Ryan est devenu célèbre en jouant Robert Sugden dans Emmerdale[/caption]

Il a lancé un appel pour aider à collecter des fonds à la mémoire de son meilleur ami de toujours Nick[/caption]

Maintenant, Ryan est sur le point de se lancer dans une mission profondément personnelle pour courir le marathon de Londres en l’honneur de son meilleur ami décédé.

L’acteur Ryan collecte des fonds pour l’hospice qui a soigné son meilleur ami Nick et sa famille pendant la bataille de 5 ans de Nick contre une tumeur au cerveau.

L’ancienne star du feuilleton sera rejointe par la femme de Nick, Victoria, et deux autres amis dans le but de collecter des fonds vitaux pour l’hospice.

Lançant un appel aux fans, Ryan a écrit sur sa page de collecte de fonds à côté d’une série d’images : « Voici Nick – Mon meilleur ami ! En 2015, à l’âge de 29 ans, on lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau.

Il a poursuivi : « Il a passé les 5 années suivantes à lutter contre la maladie tout en tirant le meilleur parti de sa vie, alors même que son état empirait.

“Il a épousé l’amour de sa vie et est devenu papa de ses jumelles bien-aimées.

“Au début de 2020, le diagnostic de Nick est devenu terminal et malheureusement, il est décédé en novembre à l’âge de 34 ans.”

La star a détaillé la proximité de son amitié avec Nick.





Il a déclaré : « Nick était vraiment comme un frère pour moi : loyal, intelligent, patient, compatissant, un féroce compétiteur et très, très drôle.

«Nous avons tout fait ensemble en grandissant: mêmes classes à l’école, joué dans la même équipe de football, voyagé partout où nous pouvions, nous sommes beaucoup moqués les uns des autres et étions même les meilleurs hommes lors des mariages les uns des autres.

“Maintenant, avec son incroyable épouse Victoria et 2 autres amis, je tente de collecter des fonds pour l’hospice qui a fourni à Nick et à sa famille des soins et du réconfort à la fin de son combat.”

La star au cœur brisé a admis qu’il avait choisi de participer au marathon de Londres car c’était quelque chose que Nick prévoyait de faire lui-même avant que la pandémie ne l’en empêche et que son état de santé ne se dégrade par la suite.

Ryan a quitté son rôle d’adorable voyou Robert en 2019 lorsque son personnage a pris la fuite après avoir tué involontairement Lee Posner à la suite de son attaque contre sa sœur Victoria Sugden.

Robert s’est finalement rendu à la police et a été condamné à la réclusion à perpétuité pour ses crimes.

Vous pouvez faire un don à l’effort de collecte de fonds de Ryan en cliquant ici.

Ryan a quitté le feuilleton en 2019 après cinq ans[/caption]