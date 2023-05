La star d’Emmerdale révèle sa plus grande plainte concernant la gamme de savons avant la nouvelle romance de Bernice Blackstock

BERNICE Blackstock a eu la meilleure des chances en amour ces dernières années, mais les marées pourraient tourner pour elle.

Cependant, Samantha Giles d’Emmerdale a souligné un obstacle majeur à la vie amoureuse de son personnage.

Bernice Blackstock n’a pas eu de chance en amour[/caption] TVI

Elle a eu des retrouvailles ratées avec l’ancien fiancé Liam Cavanagh[/caption] TVI

Mais la romance pourrait être en route[/caption]

La propriétaire bien-aimée de B&B espérait peut-être une réunion avec son ancien fiancé Liam Cavanagh après la rupture de son mariage avec Leyla Harding.

Malheureusement, alors que le couple s’est serré les lèvres à plusieurs reprises, tous les espoirs de réconciliation ont disparu.

S’adressant au Sun et à d’autres médias, Samantha Giles a expliqué que la relation entre Bernice et Liam pourrait bel et bien être terminée, malgré leurs retrouvailles éphémères.

« Je pense que c’était, vous savez, quand vous avez été quelque part et la familiarité, et ce genre de moment, et vous pensez, ‘pourrions-nous y retourner?' »

« C’est ce que c’était avec eux. Et donc je ne pense pas qu’ils

pourrait vraiment revenir en arrière.

« Elle est célibataire depuis un bon moment et je pense que ses besoins ont peut-être un peu changé », a-t-elle ajouté.

« Elle a toujours opté pour des hommes plus jeunes, n’est-ce pas ? Et des hommes qui sont en quelque sorte conventionnellement beaux ou dynamiques.

Des scènes récentes ont montré que Bernice avait une aventure d’un soir avec un harpiste talentueux nommé Tim qu’elle avait embauché pour la réouverture du B&B, mais leur rencontre s’est terminée par un énorme malentendu au cours duquel elle était convaincue qu’il était mort.

Lorsqu’on lui a demandé avec qui elle pourrait voir Bernice trouver le bonheur, Samantha a souligné qu’il pourrait être difficile pour son alter ego de trouver un partenaire approprié en raison d’une « pénurie d’hommes ».

« Je suppose que je pourrais voir Bernice opter pour un vrai mauvais garçon, s’il y avait un personnage de mauvais garçon dans le village. »

« Je pense que c’est le genre de gars avec qui je pourrais la voir travailler, mais ce ne serait qu’une chose à court terme parce que, évidemment, il la salirait et ça ne marcherait pas. »

« C’est difficile à dire, en fait, car je pense que nous manquons d’hommes. »

« C’est génial pour les femmes parce que c’est un casting très féminin, n’est-ce pas ? Nous n’avons pas beaucoup d’hommes, je ne pense pas.

Mais avec Cain Dingle étant marié à Moira Dingle, il pourrait être difficile pour Bernice de trouver l’amour… à moins qu’elle n’ait un intérêt amoureux inattendu.

Heureusement pour Bernice, ce sera le cas.

Dans les scènes à venir du drame basé dans le Yorkshire, Bernice tentera sa chance avec le copropriétaire de B&B, Bob Hope, joué par Tony Audenshaw.

Tout commence lorsque le couple fait de son mieux pour donner un coup de pouce à son entreprise défaillante avec une dégustation de bon vin, bien qu’il faille à Bob un peu de conviction pour que Bernice participe.

Mais au lieu de cracher le vin, Bernice décide de boire et essaie d’embrasser Bob dans une brume ivre… seulement pour se retrouver avec « un œuf sur le visage ».

« Il est très différent de tous les hommes pour qui elle est partie avant », taquina Samantha.

Le couple s’ouvre l’un à l’autre et, assez rapidement, leur conversation tourne à un sujet difficile pour Bernice : trouver la bonne personne.

« Puis elle s’est en quelque sorte dirigée vers lui, pensant que ce serait un moment pour s’embrasser, puis il s’est éloigné très brusquement, et elle a senti qu’elle avait de l’œuf sur le visage, vraiment », a poursuivi Samantha.

Mais Bob est-il vraiment indifférent au charme de Bernice ? Tony Audenshaw, qui joue l’employé de Woolpack, ne le dirait pas aussi crûment.

Accablé de culpabilité en raison de sa propre relation avec Wendy Posner, Bob a déjà été accusé d’infidélité avec Bernice jusqu’à ce que l’infirmière se rende compte qu’il s’agissait d’une confusion.

Cette fois, Bob ne se tournera pas vers Wendy avec la vérité et demandera plutôt conseil à son ami Dan Spencer.

« Il a un mot avec Dan, son vieux pote Dan, et ils ont une grande conversation d’homme », a déclaré Tony.

Au cours de cette conversation, Bob admet son attirance pour Bernice, ce qui conduit seulement Tony à conclure que son alter ego à l’écran est confus quant à ses propres sentiments.

« Je pense qu’il est très confus, car il a clairement des sentiments envers elle. Il l’a toujours trouvée attirante. Et il n’imaginerait jamais, je ne pense pas, qu’elle aurait jamais essayé de l’embrasser, vous savez. Il est donc assez confus.

Mais que ressentira Bob lorsqu’il découvrira que Wendy Posner aura sa propre liaison avec Liam Cavanagh ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV.

Wendy a accusé Bob de l’avoir trompée avec Bernice – mais il était innocent[/caption] TVI

Que fera l’infirmière si elle découvre que Bernice a essayé d’embrasser Bob ?[/caption]