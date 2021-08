La star d’Emmerdale presque méconnaissable sans cheveux bouclés alors qu’elle révèle une transformation spectaculaire

La star d’EMMERDALE Louisa Clein semble presque reconnaissable après un voyage au salon – sans ses célèbres cheveux bouclés.

L’actrice de 42 ans, qui incarnait la manipulatrice Maya Stepney dans le feuilleton, a montré son nouveau look après une transformation remarquable.

La star d’Emmerdale Louisa Clein avait l’air très différente avec des cheveux colorés ondulés[/caption]

Elle a déclaré aux fans sur Instagram : « Un peu moins blonde. Beaucoup moins bouclé. Et nulle part où aller ce soir sauf à la maison !!!”

La star – qui était au cœur des intrigues les plus choquantes du feuilleton pendant plus d’un an – a ajouté les hashtags « #alldressedupandnowheretogo » et « #letshopeitdoesnttrain ».

Louisa a remercié ses coiffeurs du nord de Londres en écrivant: «Merci, comme toujours, au roi des couleurs Bryn Samuel Owain et à Tomasz Dobros pour avoir apprivoisé les boucles…. ne serait-ce que pour un court instant !

Les fans ont été impressionnés par son nouveau look, avec une écriture: « Vraiment ça te va chérie . «

L’actrice a eu une course explosive à Emmerdale à partir de mars 2018, lorsqu’elle a commencé à jouer Maya alors qu’elle sombrait dans la dépravation.

Le personnage s’est séparé du Dr Liam Cavanagh avant d’entrer en relation avec David Metcalfe, inconscient de Matthew Wolfenden.

Elle a ensuite soigné le fils innocent de David, Jacob Gallagher, joué par Joe-Warren Plant de Dancing On Ice, un rôle qui lui a valu un Inside Soap Award en 2019.

Louisa a expliqué plus tard qu’elle refusait de filmer certaines scènes, racontant au Savon de la boîte podcast : « Parfois, les écrivains écrivaient quelque chose de si simple.

« Nous dirions tous les deux: ‘Je ne pense pas que ce soit nécessaire, je ne pense pas que nous ayons besoin de le montrer.' »

Elle a ajouté: « Je pense en fait beaucoup plus efficace si nous montrons moins ou si les mots en disent plus que l’action. »

Louisa a quitté Emmerdale en 2019 après la découverte de la liaison de Maya avec Jacob et elle a été arrêtée, suspendue de son travail et a quitté le village.

Elle est ensuite revenue dans un segment pré-filmé où elle a abandonné son bébé avec son ex David Metcalfe.

L’actrice, vue ici dans Loose Women, est bien connue pour ses cheveux bouclés[/caption]

En tant que Maya Stepney, elle était au cœur du complot de toilettage impliquant Jacob[/caption]

Le personnage a été emprisonné devant le village – mais pas aussi longtemps qu’il s’est avéré[/caption]